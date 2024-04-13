Румыния рискует получить жёсткие претензии за зверства в Крыму

Любовь Смирнова.  
13.04.2024 16:13
  (Мск) , Симферополь
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Военные преступления, Дзен, Крым, Румыния


Надзиратели концлагеря «Красный» под Симферополем, где в годы немецко-румынской оккупации было уничтожено около 15 тысяч человек, в советское время не вошли в число официально признанных военных преступников. Об этом в эфире «Крым 24» сообщил вице-спикер Госсовета Крыма Владимир Бобков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Надзиратели концлагеря «Красный» под Симферополем, где в годы немецко-румынской оккупации было уничтожено около 15...

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«Это очень важный момент. Мы сегодня иногда удивляемся тому, что нацизм не был уничтожен. Одна из главных причин в том, что самая большая часть тех, кто совершал эти преступления дожили спокойно свою жизнь, будучи уверенными что наказания можно избежать. Немецкие авторы, подчеркну, называя количество тех, кто являлся прямыми участниками совершения преступлений только в системе концентрационных лагерей, приводят цифру порядка 300 тысяч. Это только в системе официальных концлагерей. А на территории Крыма существовало как минимум 100 мест принудительного содержания разного порядка. Ни одно из них в систему официальных концлагерей даже включено не было. То есть все, кто творили преступления здесь, за пределами этой статистики.

И когда наши предки подводили итоги той войны, мы, наверное, проявили излишний гуманизм – мы пошли на поводу международного сообщества, у нас это иногда случалось, и где-то спустили на тормозах. ГДР образовалась, советская Румыния, советская Венгрия. Нужно было тогда расставлять акценты. Тогда бы, наверное, нашим ребятам сегодня бы, может быть, и не пришлось», – считает Бобков.

Командующий немецко-румынскими силами в Крыму генерал Эрвин Йенеке, который лично отдавал приказы об уничтожении мирного населения, был осужден на 25 лет. Суд над ним проходил в Севастополе в 1947 году. Спустя 9 лет генерала Йенеке, как неамнистированного, передали в Германию, где он вышел на свободу «по состоянию здоровья». Помимо человеческих жизней, общий ущерб, нанесенный оккупантами Крыму, превысил 14 миллиардов рублей.

13 апреля 1944 года были освобождены Симферополь, Феодосия и Евпатория.

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