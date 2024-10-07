Румыния, следом за болгарами, схватила Украину «за яйца»

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Министр сельского хозяйства Румынии заявил о намерении ограничить импорт яиц и мяса птицы из Украины.

«Существует необходимость вмешательства Европейской комиссии относительно украинского импорта яиц и мяса птицы, учитывая, что наши фермеры подчиняются определенным условиям по птицеводству, которые влекут за собой гораздо более высокие расходы, чем у фермеров за пределами Европейского Союза», – цитирует Барбу сайт румынского ведомства.

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По словам министра, Бухарест «ждет быстрого решения Еврокомиссии, но я сообщаю аграриям, что мы готовы применить механизм лицензирования импорта, который мы уже успешно применили в отношении импорта зерна, сахара и муки из Украины».

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В министерстве указывают, что Барбу поддержал аналогичное предложение Болгарии. Напомним, в конце сентября, во время заседания Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства и рыболовства в Брюсселе, министр сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Георгий Тахов обратился в Еврокомиссию с просьбой запретить импорт яиц из Украины.

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По данным болгарского министерства, с первого полугодия 2024 года импорт украинских яиц в Болгарию составил 2 618 тонн, что является пятикратным ростом в годовом исчислении. При этом импортные цены значительно ниже цен на болгарские яйца, что оказывает серьезное давление на внутренние цены.

Министр также обосновал просьбу тем, что защитные меры, предпринятые до этого времени на уровне ЕС, не достигают ожидаемого сдерживающего эффекта и не достаточны для облегчения ситуации на болгарском рынке яиц.

Болгарский министр тогда подчеркнул, что важно найти точку пересечения, где права болгарских производителей будут сохранены и остановить импорт яиц, пока в Болгарии будут регулироваться рынок.

Ранее Тахов объяснял , что когда импорт определенного вида продукции или товара – овощей, мяса, яиц – достигает определенных лимитов, которые Еврокомиссия обозначила заранее, страна может активировать механизм запрета их импорта.

«Мы выступаем за жесткую поддержку народа Украины, но это не должно стоить банкротством и нарушением прав наших фермеров», – сказал он.