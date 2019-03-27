Румыния смогла переиграть Россию
Для того, чтобы осознать одну из причин неудачи партии социалистов на недавних выборах в парламент Молдовы, следует осознать, что пророссийские настроения в бывшей советской республики все больше становятся мифом в результате целенаправленной политики Румынии по вытеснению влияния Москвы.
Об этом в эфире телеканала «Первый Приднестровский» заявил президент ПМР Вадим Красносельский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Общество расколото на сегодняшний день в Молдове. Большая часть смотрит на Запад и на Румынию, меньшая часть смотрит на Восток и на Российскую Федерацию. Вот и все. Эти цифры абсолютно объективны – где-то 1/3 смотрит на РФ и 2/3 смотрят на ЕС.
Это обусловлено тем, что прошло уже почти 30-ть лет независимости соседней Молдовы, которая имела строгий вектор, выстраивала все отношения именно с Европейским Союзом и с Румынией.
А какие отношения с Румынией? – можно такой вопрос задать. А что с Румынией-то, почему так много общего?
Румыния, как государство молодым людям, выпускникам школ Молдавии дает 6,5 тысяч квот бюджетных мест для обучения в Румынии. Это очень большое количество мест. При этом, когда молодые люди заканчивают ВУЗ в Румынии, они возвращаются домой, они не работают там. Они возвращаются домой и становятся носителем культуры и интересов соседнего государства.
Все послеВУЗовское образование – это однозначно либо Румыния, либо Европейский Союз. Практически на 100%. Многие чиновники уже имеют и гражданство, и образование именно румынское.
Конечно же, и партийное устройство. Обратите внимание – Социалисты, Демпартия, как центристы и блок «Акум». Блок «Акум» полностью имеет вектор на Запад. И они набирают обороты с каждым годом, с каждым голосованием они прибавляют, а социалисты убавляются.
Поддержка социалистов уходит, потому что электоральная база людей, которые поддерживали Партию социалистов, просто отмирает. Это люди, которые жили в Советском Союзе, которые помнят Советский Союз.
Конечно же, это и военное сотрудничество и Европейским Союзом, и религиозное сотрудничество с Румынской Православной Церковью. Все эти факторы определяющие. Они выстраивают и формируют новый взгляд молодого человека на происходящие процессы.
Поэтому, я думаю, что там большие шансы у тех сил, которые набирают – это у партии «Акум», – заявил Красносельский.
Спасибо!
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