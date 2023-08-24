Румыния все глубже погружается в украинский кризис, жертвуя собственными интересами

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Все россияне, причастные к военным преступлениям на Украине, должны быть привлечены к ответственности.

Об этом заявила министр иностранных дел Румынии Луминица-Теодора Одобеску в ходе антироссийского саммита «Крымская платформа».

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Она напомнила, что Румыния является членом коалиции по созданию специального трибунала по «преступлениям российской агрессии против Украины».

«Кремль хочет эскалации войны против Украины. На это указывают недавние нападения России на украинские порты, расположенные очень близко к границе с Румынией», – добавила Луминица-Теодора Одобеску.

Накануне вице-премьер-министр Украины Александр Кубраков заявил, что 13 тысяч тонн зерна, уничтоженные в украинском порту Измаил на Дунае после удара российского беспилотника, предназначались для Румынии и Египта. По его словам, экспортные возможности порта Измаил после российского удара сократились на 15%.

Несколькими днями ранее премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в ходе встречи со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем заявил, что обе страны намерены удвоить объём транзита украинского зерна через румынскую территорию.

«Мы надеемся, что более 60% экспорта зерна из Украины будет проходить через Румынию», – заявил Чолаку.

Это заявление подверглось критике со стороны ряда румынских политиков, недовольных тем, что Румыния, погружаясь в украинский кризис, жертвует своими интересами.

«Это либо глупость, либо измена» – так назвал лидер оппозиционной румынской партии AUR Джордже Симион новость об удвоении экспорта украинского зерна через Румынию, в то время как все другие страны Восточной Европы этот экспорт запрещают, заботясь о собственных аграриях.