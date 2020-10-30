Румыния заставляет молдаван чтить агрессоров и фашистов

30.10.2020, Тирасполь, София Русо

Российское и румынское посольства в Молдове на этой неделе обменялись резкими заявлениями относительно роли Румынии во Второй мировой войне.

Поводом послужило выступление румынского посла Даниэла Ионицэ на мероприятии ко Дню румынской армии на Почетном кладбище героев Румынской армии в селе Мана Оргеевского района. Дипломат, почтив память «геройски павших 14 июля 1941 года за освобождение Бессарабии от советской оккупации», заявил, что румынские солдаты, погибшие на этих землях, «сражались за воссоединение страны, за справедливость и свободу, за этот кусок земли между Прутом и Днестром».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В мероприятии принял участие министр обороны Молдовы Александр Пынзарь.

В посольстве России этот случай не оставили без внимания, назвав заявления румынского посла циничными и напомнив партнерам, что за победу над нацизмом в антигитлеровской коалиции «храбро сражались их предки-антифашисты».

Посольство Румынии в ответ заявило, что не хотело бы быть втянутым «в полемику, провокационно начатую в избирательный период в Молдове».

Ситуацию «ПолитНавигатору» прокомментировал кандидат исторических наук, директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь) Игорь Шорников.

«Глава молдавского оборонного ведомства Александр Пынзарь должен бы знать о прошлом Молдовы побольше, чем ведомо выпускникам полицейской академии или румынского морского колледжа. Не более образованными предстали и посол Румынии в Кишиневе Даниел Ионицэ и румынский военный атташе Кристи Ладанюк, полагающие, что на территории Молдовы «покоятся румынские герои, павшие в ходе боев за освобождение Бессарабии от советской оккупации».

Разгласим сведения, отсутствующие в курсе «история румын» (именно такой предмет преподают сегодня ученикам молдавских школ – прим. ред). В ХХ веке Румыния неизменно следовала за гегемоном Европы, кем бы он ни был.

В ходе Первой мировой войны Бухарест, союзный Германскому блоку, примкнул к начавшей побеждать Антанте. Очень скоро Румыния капитулировала перед германцами, но накануне капитуляции самой Германии вновь объявила ей войну и, оказавшись в числе победителей, получила 40-процентное приращение территории, в том числе оторванную от России Бессарабию.

В 1940 году Франция капитулировала, а английские войска бежали с континента, и гегемоном стал Гитлер. Румыния потеряла Южную Добруджу, отобранную у Болгарии в 1913 году, и Северную Трансильванию, полученную в 1919 году. Но правительства Болгарии и Венгрии были вассалами нового гегемона. Поэтому в 1941 году, когда Гитлер начал войну против Советского Союза, режим Антонеску бросился «освобождать» не Трансильванию или Добруджу, а Бессарабию, захваченную Румынией в 1918 и утраченную в 1940-м.

Румынские дипломаты сегодня не хотят помнить о том, что «освобождаемые» встретили румынских «освободителей» в штыки. Молдавия, где к началу Великой Отечественной войны проживали 2,7 миллиона человек, дала Красной Армии 410 тысяч бойцов. За годы оккупации румынам удалось мобилизовать в свою армию всего 28,5 тысяч жителей Молдавии. Из них примерно половина сдались в плен Красной армии. Примечательно, что плененные молдаване были немедленно освобождены, а потом были призваны в ряды РККА. А те, которые после Ясско-Кишиневской операции все еще оставались в румынских войсках, написали заявления с требованием перевести их в состав Красной Армии», – рассказал историк.

Тема войны в Молдове – очень чувствительная. Дипломатический скандал вызвал шквал комментариев в соцсетях – люди разделились на два лагеря, и горячо, вплоть до взаимных оскорблений, спорили, кто же на самом деле был оккупантом на этой земле – румынские или советские войска.

Одни писали об «амбициях кровавых диктаторов» – Сталина и Гитлера, о пакте Молотова-Риббентропа, «положившем начало Второй мировой войне». Другие вспоминали рассказы бабушек и дедушек о зверствах румын в Транснистрии – губернаторстве, созданном ими в 1941 году на территории нескольких областей Украины и Молдавии, и указывали на то, что Румыния в итоге признала свое участие в Холокосте.

Полярные оценки случившемуся дали и представители молдавских партий – социалисты и унионисты.

Эти интернет-битвы еще раз продемонстрировали, что молдавское общество накалено до предела и расколото – по геополитическому признаку, по идентичности, по истории.

Рассуждая о том, были ли у Румынии в этой войне герои, Игорь Шорников напомнил, что в боях с Красной армией румынские войска уже в июне-июле 1941 года потеряли на территории Молдавии убитыми почти 32 тысячи солдат и офицеров. Потери советских войск, сражавшихся не только с румынскими, но и с немецкими войсками, оказались вчетверо меньше – 8,5 тысяч бойцов. В качестве пулеметного мяса выступили румынские военные и при осаде Одессы, где располагали почти десятикратным превосходством в численности войск. Умыв противника кровью, советские части отбыли в Крым и включились в оборону Севастополя.

«На территории Молдавии историки выявили более 80 массовых захоронений немецких военных. В августе 1944 года, в дни Ясско-Кишиневской операции, румынская армия потеряла убитыми еще 74 тысячи солдат и офицеров. Поэтому потомки завоевателей могут покрыть мемориалами всю Молдавию. Пусть хотя бы их могилы напоминают миру о том, что бывает с теми, кто приходит к нам с мечом. Но у Молдавии есть свои герои, настоящие, хотелось бы, чтобы ее жители не забывали о них, а вот чтить память агрессоров они точно не обязаны», – заключил историк.