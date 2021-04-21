«Румынизация и защита извращенцев». Санду огласила свои подлинные цели

21.04.2021, Кишинев, Владимир Букарский

Президент Молдовы Майя Санду, выступая на сессии ПАСЕ в Страсбурге, отметилась очередной серией сомнительных, а порой и скандальных заявлений.

Госпожа Лицемерие

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Она выступала при пустом зале, из 324 депутатов присутствовали 20-30 человек. Мало кому интересны дежурные верноподданнические реверансы в отношении «европейских ценностей и стандартов», заклинания о «переменах», «реформах», «повышении уровня жизни», «борьбе с коррупцией», «улучшении системы правосудия». Гораздо важнее было услышать ответы Санду на интересующие очень многих вопросы.

Отвечая на вопрос о теме Приднестровья, Санду с порога заявила, что выступает за мирное урегулирование, но при этом «федерализация не является решением конфликта». По её словам, гораздо важнее сосредоточиться на улучшении уровня жизни и защите прав человека на левом берегу Днестра, «где Молдова не добилась успехов».

Госпожа президент Молдовы не уточнила, как соотнести эти заявления с действиями членов её фракции, в частности, нынешнего лидера партии «Действие и солидарность» и кандидата на пост премьер-министра Игоря Гросу по воспрепятствованию голосованию собственных молдавских граждан, живущих на правом берегу Днестра, на президентских выборах.

Ещё более скандальным было выдвижение на пост вице-премьера по реинтеграции Виорела Чиботару – радикального сторонника вступления в НАТО, который называл нейтралитет «удавкой на шее Молдовы» и заявлял, что Молдова находится в состоянии войны с Россией.

К самой России Санду, отвечая на вопросы, проявила завидную благожелательность. Она рассказала и о «насыщенной повестке» в отношениях с Россией, и о желании возобновить двусторонний режим торговли, существовавший до подписания соглашения об Ассоциации с ЕС (хотя Москва предупреждала, что этот режим, в случае подписания договора с ЕС, пострадает в первую очередь), и напомнила о «многих гражданах России, работающих в Молдове», и о «заинтересованности в диалоге».

Глава Молдовы заявила, что направила руководству России запрос о продлении льготного режима для молдавских товаров, который закончился 31 марта (правда, сделала она это заявление уже после того, как в Кремле сказали, что никаких просьб от руководства Молдовы продлить этот режим они не получали, а с соответствующей просьбой обратился экс-президент Игорь Додон).

Правда, в ходе своего основного выступления Санду заявила о наличии «гибридных угроз для безопасности Молдовы», не уточнив, от какой страны, по её мнению, эти угрозы исходят.

А затем она на пустом месте раздула конфликт с «Газпромом», и вместо прямых переговоров с корпорацией внесла в парламент законопроект об исключении «завышенных амортизационных расходов» из газового контракта, вынудив председателя правления АО «Молдовагаз» (дочернего предприятия «Газпрома») Вадима Чебана прочитать ей лекцию об основах экономики и ценообразования.

Член российской делегации в ПАСЕ Юрий Олейников напомнил нынешнему президенту Молдовы, как в бытность министром образования она добилась понижения статуса русского языка в Молдове, сделав его из обязательного факультативным предметом в школах.

Санду принялась оправдываться, что её целью было предоставить детям право выбора, какой язык учить, что русский язык остался среди выборных опций, и что она не уволила ни одного учителя русского языка. Здесь госпожа президент явно лицемерит: при её руководстве системой образования были закрыты более 100 школ в стране под видом «оптимизации», тысячи учителей лишились работы, и в первую очередь учителя русского языка по причине недоборов в русские классы.

Очень жаль, что никто не напомнил Санду о том, что члены её команды направили в Конституционный суд запрос об отмене принятого парламентом закона о функционировании языков на территории Молдовы. В результате, согласно вердикту КС, русский язык был полностью лишён статуса языка межнационального общения, которым он обладал в соответствии с законом от 1989 года, а единственным официальным языком в Молдове был признан румынский язык.

Молдавский язык как проблема для Санду

Именно с вопросом румынского языка связано самое скандальное заявление Санду. На вопрос члена румынской делегации в ПАСЕ Титуса Корлэцяна о том, когда в конституции Молдовы название государственного языка будет изменено с молдавского на румынский, президент Молдовы заявила: это произойдёт после избрания нового состава парламента.

Проблема, на её взгляд, заключается в нехватке достаточного числа парламентариев для корректировки конституции и включения румынского языка в основной закон. По словам Санду, когда будет избран парламент, способный изменить конституцию, «проблема будет решена».

Это высказывание вызвало шквал критики в адрес Санду от сторонников молдавской самобытности.

«Когда политики неспособны решать острые социальные и экономические проблемы, когда они не в состоянии справиться с пандемией, они занимаются провокациями, связанными с названием языка нашей страны, – заявил экс-президент Молдовы, председатель Партии социалистов Игорь Додон. – Госпожа президент, вы были избраны с совершенно другой программой и для других целей. Постарайтесь сделать хоть что-нибудь полезное для граждан. Оставьте в покое конституцию и молдавский язык, тем более что абсолютное большинство наших граждан считают своим родным языком молдавский язык, на котором веками говорили их деды и прадеды».

По словам депутата парламента, лидера патриотического движения «Воевод» Николая Паскару, в последнее время мы наблюдаем массивную атаку в отношении Молдовы, молдавского народа и молдавского языка. «Некоторые внешние силы подчинили себе президентскую администрацию, утвердив в должности контролируемых извне лиц, что признала даже президент Майя Санду, которая заявила, что иногда решения принимает по рекомендации «партнеров по развитию», – заявил Паскару. – Сегодня большинство граждан страны понимают, зачем Санду нужны досрочные выборы – чтобы изменить под себя конституцию страны».

Впрочем, по мнению гражданки Румынии Майи Санду, унионизм не несёт угрозы национальным меньшинствам Молдовы, и даже гагаузам нечего бояться: «Нет никаких угроз гагаузской автономии. Я пытаюсь найти то, что объединяет общество. И на этих выборах за меня голосовали и русскоязычные граждане, да, меньше из Гагаузии, но мне нужно над этим работать».

«Меньше из Гагаузии» – это 2% населения автономии против 97% у Игоря Додона. Понятна горькая обида Санду на Гагаузию и её лидера Ирину Влах, которая впервые не была приглашена на инаугурацию и не была включена в Высший совет безопасности при президенте страны. И на этот раз Санду не упустила возможность раскритиковать принятый парламентом пакет законов о статусе Гагаузии – и нарваться на отповедь от башкана Ирины Влах.

Борьба за гендер

И в заключение Санду сделала ещё одно заявление, уже в ходе встречи с генсеком ПАСЕ Марией Пейчинович-Бурич, потребовавшей от Молдовы ратификации Стамбульской конвенции, которая устанавливает понятия «сексуальная ориентация» и «гендерная идентичность». Санду клятвенно пообещала, что указанный документ, который отказались ратифицировать даже многие страны Европы, будет ратифицирован в новом составе парламента.

Таким образом, Санду неоднократно проболталась об истинных целях роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Это надо не для «борьбы с коррупцией» и «оздоровления судебной системы», а для замены государственного языка на румынский и для ратификации конвенции, защищающей извращенцев и разрушающей традиционные ценности.

То есть именно для того, что с такой настойчивостью добиваются от Молдовы Бухарест и Страсбург. Ну, а чего ещё ждать от зарубежной куклы в президентском дворце?