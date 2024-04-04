Румынизация украинских молдаван набирает темпы

Владимир Букарский.  
04.04.2024 21:54
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Румыния, Русофобия, Скандал, Украина


Украина находится «в шаге» от того, чтобы стать третьей страной, вслед за Румынией и Молдовой, где отмечается День румынского языка.

Об этом заявил посол Румынии на Украине Виктор Микула в интервью порталу defenceromania.ro.

Украина находится «в шаге» от того, чтобы стать третьей страной, вслед за Румынией и...

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Как утверждает издание, тема румынского языка на Украине постоянно «торпедируется» российской пропагандой: на протяжении десятилетий в мышлении лиц, принимающих решения в этой стране, якобы доминировал «советский нарратив» относительно Румынии, румынского меньшинства и румынского языка.
Однако ситуация, по словам румынского посла, начинает меняться в последние годы при содействии киевских властей.

«Правительство Украины приняло ряд конкретных мер для поддержки румынской общины в стране. Принятые правила лучше, чем те, которые существовали до сих пор, и мы надеемся, что этот законодательный процесс будет продвигаться вперед», – говорит Микула.

Посол Румынии в Киеве сообщил, что количество школ с обучением на румынском языке в Одесской области увеличилось с 3 до 16 и что на олимпиаде по румынскому языку и литературе в Ужгороде, в Закарпатье (западная Украина, на границе со Словакией и Венгрией) примут участие школьники из Закарпатья, а также из Черновцов и Одессы.

«Мы надеемся, что эта олимпиада побудит в последующие годы как можно больше румынских детей поступить в школы с румынским языком обучения», – рассуждал Микула в интервью румынскому изданию.

Отметим, что романоязычное население Одесской области, а также тех районов Черновицкой области, которые до 1917 года входили в Бессарабскую губернию Российской империи, на протяжении всей своей истории идентифицировало себя как молдаване, а свой родной язык считало молдавским. Сегодня, совместными усилиями властей Румынии и киевского режима Зеленского, молдавская идентичность на Украине объявлена «нарративом российской пропаганды».

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