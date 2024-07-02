Румынка Санду будет довольна: «Сбер» убрал символику Приднестровья
02.07.2024 17:59
(Мск) , Москва
«Сбербанк» в разделе переводов за границу убрал символику Приднестровья, заменив её молдавским флагом и указав, что непризнанная республика является частью РМ.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
Весьма показательный шаг подчинённых Германа Грефа в условиях, когда Кишинёв совместно с Украиной и НАТО вынашивают планы по военной ликвидации ПМР.
Напомним, что в 2007 году 97% участников референдума в Приднестровье поддержали независимость ПМР от Молдовы с последующим воссоединением с Россией.
Во главе Молдовы находится гражданка Румынии Майя Санду.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.