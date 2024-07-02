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«Сбербанк» в разделе переводов за границу убрал символику Приднестровья, заменив её молдавским флагом и указав, что непризнанная республика является частью РМ.

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Весьма показательный шаг подчинённых Германа Грефа в условиях, когда Кишинёв совместно с Украиной и НАТО вынашивают планы по военной ликвидации ПМР.

Напомним, что в 2007 году 97% участников референдума в Приднестровье поддержали независимость ПМР от Молдовы с последующим воссоединением с Россией.

Во главе Молдовы находится гражданка Румынии Майя Санду.