Румынка Санду будет довольна: «Сбер» убрал символику Приднестровья

Михаил Рябов.  
02.07.2024 17:59
  (Мск) , Москва
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Дзен, Молдова, Приднестровье, Проституция, Россия, Румыния


«Сбербанк» в разделе переводов за границу убрал символику Приднестровья, заменив её молдавским флагом и указав, что непризнанная республика является частью РМ.

«Сбербанк» в разделе переводов за границу убрал символику Приднестровья, заменив её молдавским флагом и...

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Весьма показательный шаг подчинённых Германа Грефа в условиях, когда Кишинёв совместно с Украиной и НАТО вынашивают планы по военной ликвидации ПМР.

Напомним, что в 2007 году 97% участников референдума в Приднестровье поддержали независимость ПМР от Молдовы с последующим воссоединением с Россией.

Во главе Молдовы находится гражданка Румынии Майя Санду.

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