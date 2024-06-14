Румынка Санду издевается: самолёту с участниками московского съезда не дали сесть в Кишинёве

Алексей Логофет.  
14.06.2024 20:27
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Политические репрессии, Провокации, Произвол, Россия, Русофобия, Скандал


Самолёт, на котором возвращались домой участники съезда молдавского движения «Победа» в Москве, не дали приземлиться в Кишинёве. Кишинёвский аэропорт отказался принимать борт компании Fly One, летевший из Еревана. Прямое сообщение с Россией Молдова отменила после 24 февраля 2022 года.

Борт со 180 пассажирами на борту совершил посадку в Бухаресте, его должны отправить в Ереван. Молдавским пассажирам, летевшим этим рейсом, было предложено либо покинуть борт самолёта, либо отправиться назад в столицу Армении.

Самолёт, на котором возвращались домой участники съезда молдавского движения «Победа» в Москве, не дали...

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Молдавским гражданам спустя 12 часов пребывания в душном салоне без кондиционеров и воды всё-таки разрешили покинуть борт самолёта. В настоящее время пассажиров держат в терминале Бухарестского аэропорта под усиленной охраной полиции и подвергают обыскам.

«Это очередное незаконное давление на людей и преступление режима против собственных граждан. Я направила депутатский запрос в Дирекцию гражданской авиации для разъяснения причин этой вопиющей ситуации», – прокомментировала ситуацию представитель блока «Победа», депутат парламента Марина Таубер.

«Просто ужас. Власть просто сошла с ума. Так издеваться над собственными гражданами, среди которых много пожилых и женщин, – это надо быть убежденным подонком. Эти господа думают, что они законом, над судом, над историей, над Богом. Многие так думали…» – написал в своём телеграм-канале депутат молдавского парламента от Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя.

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