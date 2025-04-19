Румынка Санду пошла против Церкви по сценарию Зеленского

Власти Молдовы дважды не выпустили вылететь в Израиль за Благодатным огнём архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла. Инцидент не может восприниматься иначе как сознательное и демонстративное унижение. Ни объяснений, ни официальных обвинений — просто молчаливая блокировка, за которой угадывается политическая и идеологическая воля.

Архиепископ Маркелл давно стал известен своей чёткой гражданской, мировоззренческой и политической позицией. Он давно высказывает неприятие прозападного курса властей Молдовы, последовательно выступает за союз Молдовы с Россией. Он выступает против пропаганды ЛГБТ и за запрет этой организации, как это сделано в РФ. Именно поэтому с ним уже давно воюют политики и СМИ, получающие гранты от USAID и фонда Сороса. Нелегитимный президент Майя Санду, чьё переизбрание не признала парламентская оппозиция, не может простить ему высказываний во время предвыборной кампании 2016 года, когда владыка Маркелл критиковал отсутствие семьи у Санду и предрекал, что она будет проводить антинародную и антицерковную политику в угоду западным «партнёрам».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Сложившаяся ситуация указывает на нарастающий конфликт между государственными структурами и православной иерархией, остающейся последним независимым и массово поддерживаемым институтом в Молдове. Власть во главе Санду при этом действует опосредованно — административным произволом, бюрократической риторикой, кулуарными механизмами давления. Но суть не меняется: идёт систематическая и целенаправленная работа по вытеснению Церкви из публичного и символического пространства страны.

Показательно и молчание митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира (Кантаряна), за чьим именем ранее появилось скандальное письмо в адрес Патриарха Московского, поставившее под сомнение верность Молдавской митрополии каноническому Православию. Вместо возмущения в связи с публичным унижением члена Синода митрополии на сайте этой структуры появилась новость о встрече митрополита Владимира с президентом Майей Санду и их совместное фото.

Очевидно, что удар по архиепископу Маркеллу — это не только атака на конкретную церковную фигуру, но и политический сигнал всем, кто сохраняет верность Русской Православной Церкви и выступает против евроглобалистского вектора.

Опыт Украинской Православной Церкви, пережившей аналогичное давление в форме «согласительного» собора в Феофании, наглядно показывает: компромиссы с властями, идущими по пути секулярного прозападного курса, не спасают, а лишь ускоряют разрушение внутреннего единства Церкви и утрату доверия паствы.

Если нынешние молдавские власти продолжат курс на вытеснение Церкви, они рискуют столкнуться с тихим, но глубоким гражданским сопротивлением — не в форме митингов, а в форме утраты легитимности и поддержки в глазах десятков тысяч верующих. Потому что унижение православного архиерея — это не просто политический эпизод, это удар по культурному и духовному коду страны.

Молчание Церкви, как и молчание общества, в таких случаях — не нейтралитет, а форма капитуляции. И сегодня как никогда важно напомнить: кто остаётся равнодушным, когда унижают святыню, — тот становится соучастником последующих антицерковных гонений.