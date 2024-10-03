Армии НАТО должны быть готовы к битве с РФ уже этой ночью, – госсекретарь Румынии по обороне

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Войска НАТО должны быть готовы к тому, что воевать с Россией придется в любой момент, пусть даже грядущей ночью.

Об этом в рамках Варшавского форума по безопасности заявила госсекретарь Румынии по оборонной политике, планированию и международным отношениям Симона Кожокару, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Говоря о подготовке к обычной войне, я скажу, что у нас есть региональные планы, есть планы по защите критической инфраструктуры и военной мобильности. Интеграция, планирование, войска высокой готовности. Коротко говоря, мы должны быть готовы к битве уже этой ночью. И наша задача – реализовать эти планы, а для этого нам надо выделить силы, бюджеты на оборону и, самое главное, сохранить единство, потому что единство является нашим стратегическим преимуществом. Это очень важно», – разглагольствовала Кожокару.