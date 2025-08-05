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Румынским ВВС пришлось поднять в воздух несколько бортов после появления российских истребителей над Черным морем минувшей ночью.

Как сообщают украинские источники, «союзники» переполошились из-за того, что русская авиация на этот раз работала на значительном удалении от берегов Крыма. По всей видимости, летчики занимались уничтожением БЭКов, которые ВСУ запускают из Одесской области, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В Бухаресте подняли в воздух несколько самолётов. И дело тут не только в стремлении припомнить «славные» традиции своих предков, стоявших в одном ряду с пособниками нацистов во времена Великой Отечественной.

Уже давно в прессе мелькают данные, что территорию Румынии используют как «аэродромы подскока» для F-16, формально числящихся в составе ВСУ. Возможно, у румын были опасения, что русские ведут охоту не только на морские дроны, но и вражеские «литаки».