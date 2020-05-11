Румынская ложь и История. Что написано о войне в учебниках Молдовы и Приднестровья

11.05.2020, Тирасполь, София Русу

Участников и очевидцев Великой Отечественной войны становится все меньше, и в передаче эстафеты памяти новым поколениям важнейшая роль отводится школьному курсу истории. Через 5-10 лет судить о войне можно будет уже только по книгам.

Война очень по-разному представлена на страницах приднестровских и молдавских школьных учебников. Если Приднестровье держится в фарватере российской учебной программы, то в Молдове Великая Отечественная фактически вымарана из учебников, события той поры показаны как «битва двух тоталитарных режимов».

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О том, как школьникам на двух берегах Днестра преподают историю, говорилось на международной онлайн-конференции «Всемирное историческое значение победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Источники Победы в войне. Итоги и уроки для современности», прошедшей на этой неделе в Тирасполе и Кишиневе.

К пониманию войны – через личную историю

Как рассказал доцент кафедры истории Приднестровского госуниверситета Вячеслав Содоль, в приднестровских учебниках истории демонстрируются одновременно подвиги и российских военных, исторических деятелей, и земляков – таких как, например, Герои Советского Союза Владимир Бочковский, Федор Жарчинский, Иван Солтыс и многие другие. Так в сознании школьников «формируется целостная картина событий Великой Отечественной, происходивших на территории их малой родины, но вписанных в общий контекст борьбы советского народа с фашизмом и румынским национализмом», – отметил историк.

По словам министра просвещения ПМР Аллы Николюк, для приднестровских школьников организованы также различные творческие конкурсы, проекты, акции, посвященные изучению подвигов их собственных отцов и дедов. В год 75-летия Великой Победы эта работа ведется особенно активно.

«Дети изучают семейные архивы, старые фотографии. Так к ним приходит понимание того, что именно их родные, близкие люди внесли вклад в Победу, того – как тяжело она досталась. Когда ребенок видит военные истории своих родных, которые ценой собственной жизни подарили нам жизнь сегодняшнюю, такая информация не проходит мимо него», – отметила Алла Николюк.

Помощь приднестровским школьникам и студентам в такой исследовательской работе оказывают архивы. Начальник госслужбы управления документацией и архивами ПМР Зинаида Тодорашко говорит, что сейчас архивные документы активно вводятся в общественный круг, упрощается доступ к ним. В этом году ко Дню Победы изданы сборники документов о полных кавалерах ордена Славы и Героях Советского Союза, которые жили в Приднестровье. Госархив ПМР запустил проект «Мемориал защитников Отечества» – это база данных о 15 тысячах приднестровцев, павших в годы Великой Отечественной войны.

Приднестровские архивы уточняют, систематизируют информацию. Например, в архиве города Бендеры в рамках одной из магистерской программ провели работу по выяснению суммы общего ущерба городу, нанесенного в период немецко-румынской оккупации с июля 1941-го по август 1944 года (имевшиеся сведения носили отрывочный характер). Установлено, что материальный ущерб Бендерам составил 467,3 млн рублей.

«Архивы становятся важным оружием в информационных войнах. У нас есть много форм использования архивных документов, работает много сайтов – в этом мы равняемся на Россию», – добавила начальник архивной службы Зинаида Тодорашко.

Молдавским школьникам – о «храбрых румынах»

В Молдове к истории и ее преподаванию – другой подход. Там уже больше 20 лет не преподается история молдавского народа и его государственности. Старшеклассникам дают интегрированный курс «История румын и всеобщая история».

Приднестровский историк Вячеслав Содоль проанализировал три молдавских учебника для 9-12-х классов, два из которых создал известный фальсификатор истории Великой Отечественной войны Анатол Петренку, еще один – коллектив авторов во главе с нынешним министром образования Молдовы Игорем Шаровым.

«События 1941– 1945 годов излагаются в одном, а в лучшем случае – в двух параграфах. Обращает на себя внимание тщательное вымарывание из учебников термина «Великая Отечественная война» и замена его на термины «советско-германская война», «советско-нацистская война» и т.д. – ученики намеренно отстраняются от сопереживания тем действиям, что совершались на их родной земле. Напротив, у подрастающего поколения создается уверенность в том, что война велась за чуждые молдаванам интересы.

Авторы намеренно замалчивают существенные факты, послужившие причинами развязывания Второй мировой войны, и возлагают равную ответственность за ее начало на нацистскую Германию и на Советский Союз. Генезис Второй мировой войны представляется авторами в крайне упрощенном виде – как результат амбиций двух тоталитарных государств и их лидеров – Сталина и Гитлера», – говорит Содоль.

Он приводит ряд примеров. Так, молдавские историки убеждают учеников, что СССР готовился к захвату, по меньшей мере, части Европы. Рассказывая о событиях 1941 года, учебники смакуют потери Красной армии, замалчивают известный факт о том, что Пруто-Днестровское междуречье немецко-румынские захватчики планировали занять за шесть дней, но смогли сделать это лишь через полтора месяца.

Говоря о битве за Одессу, авторы учебников утверждают, что решающую роль в захвате города сыграли румынские войска. Поражение Германии и ее сателлитов под Сталинградом объясняется следующим образом: румыны боролись храбро, но не имели современного вооружения. Повествуя о выходе Румынии из войны на стороне Германии и переходе на сторону антигитлеровской коалиции, авторы приписывают румынам лавры освободителей Венгрии, Чехословакии, Австрии.

«Мы видим, что из исторического сознания молодых граждан Молдовы последовательно вытравливается память о Великой Отечественной войне. Для этого одни факты замалчиваются, другие – искажаются. Это делается под руководством министерства образования РМ, а значит это часть государственной политики РМ», – отмечает Вячеслав Содоль.

Молдавский политолог, публицист, доктор философии в области социологии Борис Шаповалов признал, что в фальсифицированном курсе «История румын» действительно ничего не говорится о Великой Отечественной войне.

«Историческая правда заключается в том, что 22 июня 1941 года границу по Пруту перешли не только 11-ая немецкая армия, но также 3-я и 4-я румынские армии и венгерский корпус. В 1943 году на Восточном фронте находилось более 1 миллиона европейцев. Вот, та правда, о которой мы должны говорить. Но в наших школах эта историческая правда не изучается», – сказал он.

В РМ эту правду пытаются отстаивать лишь некоторые общественные организации. Так, по словам Бориса Шаповалова, Ассоциация историков и политологов «Pro-Moldova» недавно выпустила книгу для чтения по новой истории Молдовы, где «раскрыты сюжеты, призванные воспитывать чувство патриотизма и национальной гордости, например, об участии уроженцев Молдавии на стороне антигитлеровской коалиции». Но издана она была тиражом всего 500 экземпляров.

А ведь есть, чем городиться

Несмотря ни на что, молдавский народ помнит подвиг своих отцов и дедов, чтит память погибших в годы Великой Отечественной войны, говорит Борис Шаповалов.

«Нам есть, что помнить: 650 тысяч погибших жителей Молдавии , 400 тысяч воевавших в Красной армии, из которых 250 тысяч награждены орденами и медалями. У нас 19 Героев Советского Союза и 7 полных кавалеров Ордена Славы. В прошлом году мы осуществили проект «Герои молдавской земли» – уточнили списки, биографии, вернули имена нескольких полных кавалеров ордена Славы, забытых в свое время», – отметил историк.

Среди жителей Молдавии – много участников блистательной Ясско-Кишиневской операции, которая вошла в историю как одна из самых результативных во Второй мировой войне.

Доктор истории из Кишинева Петр Шорников напомнил, что командовали ею выдающийся полководец генерал Родион Малиновский и не менее известный генерал, освободитель Крыма Федор Толбухин.

«Особого превосходства в силах и средствах у войск красной армии на этом участке не было, но наступление было прекрасно подготовлено: отработана тактика взаимодействия пехоты, танков, артиллерии, авиации и Черноморского флота. Удар нанесли с двух небольших участков – севернее Ясс и с Кицканского плацдарма близ Тирасполя. После этого войска Красной армии рванули на запад. Противник потерял убитыми и пленными более 500 тысяч солдат и офицеров, в то время как советские войска – 13,2 тысячи. Ясско-Кишиневская операция сопоставима только с Маньчжурской наступательной операцией против Японии», – отметил Петр Шорников.

По его словам, есть у молдаван и другие поводы для гордости. Например, в Бендерах была проведена самая результативная операция подполья во всей оккупированной Европе и на оккупированных территориях СССР. 28 февраля 1942 года подпольщики сожгли десятки тысяч тонн бензина, которые были привезены на станцию Бендеры румынскими войсками и предназначены для снабжения румынской и немецкой армий. Уроженец Каменского района Петр Вершигора командовал в годы Великой Отечественной войны самым знаменитым партизанским соединением – первой Украинской партизанской дивизией им. С.А. Ковпака.

«Нам есть чем гордиться, поводов посыпать голову пеплом – нет», – уверен Петр Шорников.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин приветствовал научные исследования по истории края, работу по ликвидации белых пятен в истории Великой Отечественной войны.

«У нас в советское время не хотели особо подчеркивать тот факт, что Румыния выступила сателлитом фашисткой Германии в войне против Советского Союза и что румынские кости разбросаны на огромном пространстве до Сталинграда, где именно румынские дивизии пали первой жертвой российского контрнаступления.

Мы это не подчеркивали в советские годы так активно, поскольку Румыния входила в соцлагерь. Многое из того, что мы сегодня вновь открываем, для поколения, к которому, например, принадлежу я, ранее было не настолько очевидно», – сказал российский парламентарий.