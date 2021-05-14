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14.05.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Конфликт, Кризис, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Румыния
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Румынская Молдова хуже непризнанного Приднестровья – Затулин

Россия поддерживает Молдову в ущерб Приднестровью, чтобы не допустить ее присоединения к Румынии. Об...

Россия поддерживает Молдову в ущерб Приднестровью, чтобы не допустить ее присоединения к Румынии.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил депутат Госдумы РФ Константин Затулин.

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«Вы считаете пророссийскими силами партию социалистов? Это условно пророссийские силы, это промолдавские силы, на самом деле. Но мы поддерживаем идею Молдовы, хотя это для нас тоже составляет проблему, ведь поддерживая идею Молдовы мы, таким образом, отказываем в признании Приднестровью.

Но мы это делаем, потому что понимаем, что идет борьба между теми, кто хотел бы сохранения Молдовы и теми, кто на самом деле просто спит и видит Молдову в Румынии», – сказал Затулин.

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