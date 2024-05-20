Румынская паранойя: «Россия ведёт электромагнитную войну на нашей территории»

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Россия уже ведет электронную войну, которая затрагивает, в том числе, восточную часть Румынии. Об этом свидетельствует доклад, опубликованного 10 мая 2024 года официальным учреждением, подведомственным МИД Румынии. Речь идет о Евроатлантическом центре устойчивости, экспертной структуре, базирующейся в Бухаресте и действующей в поддержку НАТО, Европейского Союза и западных партнеров Румынии.

Об этом сообщает digi24.ro., передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Документ называется «Насколько опасны электромагнитные атаки РФ для гражданской обороны?». Он разработан и опубликован Евроатлантическим центром устойчивости под руководством авторов Сынзяны Янку и Паула Мындраша, двух экспертов, имеющих подготовку и опыт в области военной разведки.

Информация, содержащаяся в этом 44-страничном отчете, в основном говорит об опасности, которую представляют «передовые возможности радиоэлектронной борьбы, разработанные Вооруженными Силами России». Они, – утверждают авторы, – «представляют угрозу целостности систем GNSS (Глобальной навигационной спутниковой системы), используя передовые методы создания помех и подмены для нарушения их работы».

Авторы утверждают, что «электронная война, предполагающая использование электромагнитных сигналов для выявления, перехвата и срыва действий противника, стала центральным элементом вторжения Российской Федерации на Украину, но затрагивает и государства НАТО».

В документе подробно говорится об этих «передовых возможностях радиоэлектронной борьбы, разработанных Вооруженными Силами России, включая использование систем Р-330Ж, Борисоглебск-2 и «Житель» для подавления сигналов GPS и защиты собственной стратегической инфраструктуры».

Авторы приводят в своем анализе несколько сообщений о случаях нарушения работы спутниковых навигационных систем в Европе или Азии. С 2022 года страны Балтии выпустили несколько предупреждений о помехах GPS, которые они объяснили действиями и намерениями Российской Федерации. Мотивы подделки и глушения Россией GPS могут варьироваться от простого преследования до геополитических проблем, таких как поддержка, которую государства НАТО оказывают Украине в противодействии «российской военной агрессии», указывают авторы документа.

Евроатлантический центр устойчивости (Centrul Euro-Atlantic pentru Reziliență, сокращенно E-ARC), представляет собой “think-tank”, который работает в поддержку Североатлантического альянса, Европейского Союза и международных партнеров. Решение о создании Центра было принято на саммите НАТО в Варшаве в 2016 году и было мотивировано необходимостью реагировать на существующие вызовы, от новых и прорывных технологий до сложных кризисов, а также необходимостью обеспечить непрерывность управления и основных услуг.

Штаб-квартира E-ARC находится в Бухаресте, и согласно постановлению румынского правительства, она организована и функционирует как специализированный орган центрального публичного управления, обладающий правосубъектностью и подчиняющийся Министерству иностранных дел.