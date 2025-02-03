Румынская православная церковь может стать самой большой в мире — беглый белорусский политолог

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Неканоническая Бессарабская митрополия нужна Румынской православной церкви, чтобы оспорить звание самой большой православной церкви в мире у РПЦ.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бежавший из Белоруссии на Украину политолог Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В случае, если Россия начинает терять зарубежные приходы (это вопрос и УПЦ, и молдавской церкви), это революция в православном мире. Потому что самой большой православной церковью в мире стает Румынская православная церковь. При всем уважении к УПЦ, она не дотягивает по размерам. Но румынская станет самой большой. Понятно, что для России это большая опасность», – рассуждал Тышкевич.

По его данным, в Румынии сейчас 16100 приходов, а в России 15900. В то же время у РПЦ 37 тыс культовых сооружений.

При президентстве прозападной Майи Санду Бессарабская метрополия начала активно «отжимать» православные храмы в Молдове.