Румынская православная церковь может стать самой большой в мире — беглый белорусский политолог

Елена Острякова.  
03.02.2025 19:22
  (Мск) , Москва
Просмотров: 224
 
Дзен, Общество, Политика, Произвол, Пропаганда, Религия, Россия, Румыния, Русофобия, Украина


Неканоническая Бессарабская митрополия нужна Румынской православной церкви, чтобы оспорить звание самой большой православной церкви в мире у РПЦ.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бежавший из Белоруссии на Украину политолог Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Неканоническая Бессарабская митрополия нужна Румынской православной церкви, чтобы оспорить звание самой большой православной церкви...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«В случае, если Россия начинает терять зарубежные приходы (это вопрос и УПЦ, и молдавской церкви), это революция в православном мире. Потому что самой большой православной церковью в мире стает Румынская православная церковь.

При всем уважении к УПЦ, она не дотягивает по размерам. Но румынская станет самой большой. Понятно, что для России это большая опасность», – рассуждал Тышкевич.

По его данным, в Румынии сейчас 16100 приходов, а в России 15900. В то же время у РПЦ 37 тыс культовых сооружений.

При президентстве прозападной Майи Санду Бессарабская метрополия начала активно «отжимать» православные храмы в Молдове.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить