Румынские флаги и военные грузовики заполонили Кишинёв

07.05.2020, Москва, Елена Острякова

Румынские власти использовали эпидемию коронавируса, чтобы усилить свое влияние в Молдове. Отправка гуманитарного конвоя из 20 военных грузовых автомобилей с медицинскими товарами на 3,7 млн долларов превратилась в политическое действо унионистов – сторонников слияния Молдовы с Румынией.

Как подметила журналист Елена Левицкая-Пахомова, еще объявляя об отправке конвоя, премьер-министр Румынии Людовик Орбан упорно и демонстративно называл Молдову Бессарабией. Гуманитарные грузы стартовали из Бухареста 6 мая – в день 30-летия так называемого «Моста цветов», акции в ходе которой румыны братались с молдаванами на мосту через Прут на границе.

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Продемонстрировать свое согласие с таким взглядом на молдавскую независимость сегодня собралось около сотни человек с румынскими флагами. Там были не только представители унионистских организаций, но и сторонники проевропейских партий «Действие и солидарность» (PAS) и «Платформа Достоинство и правда».

«Спасибо, Румыния, за твою безусловную и лишённую подвоха помощь. Спасибо, Румыния, за урок скромности, терпения и смирения. Знаем, что ты и не ждала цветочного моста, но и не заслужила цветов под мостом» – экзальтированно написала в своем «фейсбуке» лидер оппозиционной ПДС Майя Санду.

Таким образом, она осудила молдавские власти за то, что они запретили проводить акцию унионистов в центре Кишинева и перенесли ее к мосту на Хынчештском шоссе. Соратник Санду Игорь Гроссу назвал правительство Молдовы румынофобским и припомнил президенту Игорю Додону торжественную встречу российского самолета с помощью.

Вообще-то логика в действиях власти есть. Встреча российского самолета прошла тихо-спокойно, а по прибытии румынского конвоя унионисты начали свистеть и кричать «Позор!» в адрес премьер-министра Иона Кику.

Очень показательно, что успокоила их не своя полиция, а… румынский посол Даниел Ионицэ.

«Молчите! Я посол Румынии. Если вы любите нас, то мы просим вас сохранить достоинство и уважать это торжественное мероприятие. Хотите делать манифестации подобного рода – идите в другое место», – отчитал дипломат румынофилов. После окрика хозяина массовка сразу успокоилась.

Однако президент Додон не стал полагаться на волю румын и предусмотрительно встретил гуманитарку у больницы скорой помощи, куда унионистов не допустили.

«Это действительно братский жест со стороны, друзей, братьев, соседей из-за Прута. Друзья в нужде познаются – истина, которая одинаково звучит на обеих берегах Прута, и в Румынии, и в Молдове», – рассыпался в благодарностях Додон.

Однако у наблюдателей осталась масса вопросов по поводу сегодняшнего действа. Вице-председатель партии «Европейские Левые» Александр Рошко недоумевает, как унионистам вообще разрешили собраться, если в стране действует противоэпидемиологический режим. Ему самому грозит штраф за акцию, участники которой старались все-таки соблюдать дистанцию.

«Внимание, вопрос знатокам – кто-то уже видел заявление генерального инспектората полиции о том, что “мы расследуем этот случай, и если констатируем нарушения, то все виновные будут оштрафованы”? Напомню, что именно таким заявлением молниеносно разразился доблестный генеральный инспекторат в случае флэшмоба 29 апреля, который был проведён с безусловным соблюдением всех мер предосторожности согласно решениям Комиссии по ЧС» – написал Рошко на своей странице в соцсети.

Журналист Елена Левицкая-Пахомова усмотрела в сегодняшней акции наличие двойных стандартов.

«Попробовал бы кто-то встречать в аэропорту китайскую помощь в российском самолёте с флагами Китая и России…», – написала она в телеграм-канале.

Сторонник президента депутат парламента Богдан Цыдря увидел во всем происходящем коварный план «компрадорской оппозиции».

«А план простой. Конституционный суд накрывает русский кредит. И тут приходят румынские “спасатели” и дают аж 3. 5 млн евро. Но не деньгами, а помощью. Сколько там на самом деле – кто считал? И самое главное здесь в том, что военная техника приезжает накануне 9 мая. Такой вот “привет” от братьев румын в сторону России», – написал Цыдря в своем телеграм-канале.

Если власти Румынии и вспоминали о России, готовя сегодняшнюю акцию, то вскользь. Очевидно, что главным своим противником они считают президента Додона, который неоднократно заявлял, что хочет исключить из конституции статью, которая, по его мнению, позволяет проведение плебисцита по вопросу объединения с Румынией.

Лидер Либеральной партии Молдовы Дорин Киртоакэ обещал отдать Додона за это под Гаагский трибунал. Он утверждает, что примерно треть населения Молдовы унионисты.

И он не так уж и не прав. Да, публичные акции унионистов малочисленны, но их социальная база растет. 626 тысяч из 2,7 млн жителей Молдовы являются на данный момент гражданами Румынии. В настоящее время рассматривается более 230 тысяч заявлений. Это люди работающие в Европе и поэтому заинтересованные в присоединении к стране-члену ЕС. В самой Румынии по разным опросам от 40 до 70% выступает за унию.

Сегодняшняя акция – часть хорошо и надолго спланированной политики уничтожения Молдовы.