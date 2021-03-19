Румынские и польские вузы выпускают агрессивных бездельников и майданщиков для стран СНГ

19.03.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Количество белорусов, обучающихся в вузах России и Польши, сравнялось в прошлом году.

Об этом на встрече с членами Палаты молодых законодателей при Совете Федерации заявил вице спмкер верхней палаты российского парламента Константин Косачев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это мы говорим о Белоруссии, о Союзном государстве. Из Молдавии в Румынию выезжает в пять раз больше студентов сейчас, чем в Россию. Эта тенденция, увы, не в нашу пользу очень во многих случаях», – сказал Косачев.

По его мнению, это происходит во многом потому, что Россия предоставляет студентам менее привлекательные условия.

«Как правило для студентов, которые едут в ту же Польшу или в Китай, бесплатным является не только образование, но и проезд, медицинская страховка, общежитие и повышенная стипендия, на которую реально можно жить, не приторговывая наркотой. У нас этого нет. Единственная страна, с которой мы эти четыре критерия реализуем, это Куба. Каждый год мы принимаем 100 кубинских студентов», – сказал Косачев.

По его словам, сейчас правительство РФ разрабатывает систему получения образовательных грантов для приоритетных стран. В планах увеличить количество иностранных студентов в два раза. Сейчас оно составляет 15 тыс человек.

Вместе с тем Косачев посетовал на то, что большинство иностранных студентов остается после обучения в России, сославшись на результаты анализа, проведенного в 2013 году.

«Оказалось, что 70% студентов с Украины оставались в России. Может и хорошо. Они создали семьи и улучшают нам демографическую ситуацию. Но с другой стороны те, кто учился в западных университетах, все вернулись на Украину и вышли на Майдан. А люди, которые понимают значение отношений с Россией, не вышли. Я не к тому, чтобы делать из них агентов влияния. Но они по определению должны становиться нашими партнерами. Нужно работать через ассоциации выпускников», – сказал Косачев.