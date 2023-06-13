Румынские коллаборанты правят в Молдове, прикрываясь украинской трагедией – мнение

Елена Острякова.  
13.06.2023 14:26
  (Мск) , Москва
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Дзен, Молдова, Политика, Россия, Украина


Правящая в Молдове партия президента Майи Санду «Действие и солидарность» имитирует ориентацию на Европу, преследуя цель объединения (унири) с Румынией.

Об этом в интервью телеканалу ТВ8 заявил лидер партии «Гражданский конгресс» Марк Ткачук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Правящая в Молдове партия президента Майи Санду «Действие и солидарность» имитирует ориентацию на Европу,...

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«Я не верю в проевропейскость правящей партии. Потому что это чистая геополитика. Одна мысль выбрана проевропейская, но с точки зрения просто географической ориентации. Если говорить о том, что такое европейская интеграция, то у правящей партии в голове эта мысль переводится очень просто: униря. Ну через Евросоюз как-нибудь, и бог с ней,  с этой Молдовой», – сказал Ткачук.

Он полагает, что правящая партия обостряет отношения с Приднестровьем и Гагаузией, чтобы дестабилизировать ситуацию в интересах Румынии.

«А сколько у нас политиков в парламенте за Республику Молдова? Или являются гражданами Молдовы? Люди, выступающие за республику Молдова, не могут одновременно являться послушными гражданами соседнего румынского государства.

Не могут в период внешнеполитической дестабилизации и войны голосовать за закон о сепаратизме,  который дестабилизирует ситуацию, провоцирует раскол и настраивает 270 тысяч граждан Молдовы за Днестром против Кишинева.

Люди, которые представляют большинство в парламенте и якобы представляют большинство, не могут вводить спецназ в Комрат в ЦИК для того, чтобы все видели, как центральная власть расправляется с автономным регионом, не имея на это никаких оснований», – сказал Ткачук.

Он считает, что «Действие и солидарность» незаконно вводит в Молдове чрезвычайную ситуацию, проводит внесудебные расправы и передает спецслужбам особые полномочия.

«Давайте мы не будем каждый раз прикрываться украинской трагедией, для того, чтобы скрыть главный факт: Республикой Молдова управляют коллаборанты соседнего государства. Если бы в Украине были люди с паспортом России, которые бы говорили, что Украина временный проект, созданный Лениным, украинского языка не существует, это диалект русского, как бы к таким людям отнеслись?

А у нас председатель парламента, министры, в целом правящее большинство говорят: наше государство искусственное, нашего языка не существует, у нас румынский паспорт и будущее наше в Румынии», – сказал Ткачук.

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