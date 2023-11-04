Румынские официальные лица с маниакальным упорством отрицают существование молдавского языка

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Существуют научные доказательства того, что молдавского языка не существует, а существует только румынский язык. Это заявил пресс-секретарь МИД Румынии Раду Филип, комментируя слова официального представителя российского МИД Марии Захаровой, подчеркнувшей существование молдавского языка, пишет Hotnews.ro.

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова направила в пятницу послание по случаю 350-летия со дня рождения молдавского господаря, а позднее российского государственного деятеля Дмитрия Кантемира, который «внес большой вклад в сохранение и укрепление молдавской государственности и национальной идентичности, а также в развитие российско-молдавских отношений».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Молдова – страна с богатой и древней историей и культурой. Становление ее государственности относится к середине 14 века. Некоторые европейские государства и языки в то время еще не существовали. Первая книга, содержащая термин «Молдавская земля», датируется 1360 годом. Формирование молдавского языка относится к середине прошлого тысячелетия. В 16 веке появился первый словарь, написание которого основывалось на кириллице. Сохранились литературные памятники XVII века на молдавском языке», – заявила Захарова.

«Напоминаем госпоже Захаровой, что именно господарь Дмитрий Кантемир четко написал, даже в изданной в Санкт-Петербурге книге, что жители княжеств Валахии и Молдовы говорят на одном и том же языке», – ответил представитель МИД Румынии, в сообщении, переданном Агерпрес. «Это твердое и неоспоримое научное доказательство, полученное на протяжении веков, того, что так называемого «молдавского» языка не существует. Есть только румынский язык», – добавил он.

Раду Филип также опубликовал аналогичное сообщение в своем аккаунте на платформе X: «Короткое напоминание для тех, кто отказывается от реальности и не знает истории: князь Дмитрий Кантемир много веков назад заявил, что Валахия и Молдова говорят на одном языке. Нет никакого «молдавского языка», только румынский».

Ответим безграмотному румынскому чиновнику, что первые исследования о молдавском языке были написаны ещё в XVII веке: «Деспре лимба ноастрэ молдовеняскэ» («О нашем молдавском языке») летописца Григоре Уреке (1635), «Деспре лимба молдовеняскэ» («О молдавском языке») летописца Мирона Костина (1677), «Деспре лимба молдовенилор» («О языке молдаван») и «Деспре букиле молдовенилор» («О молдавских буквах») Дмитрия Кантемира (1716).

Дмитрий Кантемир в своём классическом «Описании Молдавии» (1714—1716) отдельную главу книги посвятил языку, который он называл молдавским.

Литературный вариант обоих языков действительно имеет общую основу. Но никто не может запретить молдаванам называть его молдавским языком.