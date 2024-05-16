Румынские политики выступили против передачи Украине «Пэтриот»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Намерение президента Румынии Клауса Йоханниса передать Киеву систему Patriot вызвало резкую критику целого ряда румынских политиков и парламентариев.

В частности, эту инициативу подверг критике один из кандидатов в президенты страны, лидер «Альянса за объединение румын» Джордже Симион в эфире медиасети “Gândul”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Симион подчеркнул, что, став президентом страны, не будет отправлять оружие другим государствам, не обеспечив предварительно национальную безопасность. Он поставил под сомнение вероятность неизбежного нападения России, но подчеркнул важность подготовки к любому развитию событий.

«Русские не нападают на нас сейчас, но, возможно, они нападут на нас в следующем году. Мы не можем остаться с плохо оплачиваемыми, непрофессиональными солдатами без систем защиты. Президент страны от нашего Альянса никогда не передаст оружие Украине или другим государствам, пока не обеспечит национальную безопасность своих граждан», – твердо заявил он.

Раскритиковал это решение и депутат от округа Констанца Думитру-Виорел Фокша. Его мнение публикует Amos News.

«При открытом конфликте на границах и минимально оснащенной армии Румыния находится в деликатном положении с точки зрения принимаемых правителями мер по подготовке к возможному ответу в случае агрессии – достаточно напомнить, что военные дроны России беспрепятственно летают и терпят крах на восточной границе страны, что максимально наглядно демонстрирует, что мы не контролируем даже собственное воздушное пространство для защиты нашей территориальной целостности и граждан», – заявил он.

По словам Фокши, румынский президент Клаус Йоханнис, баллотирующийся на пост главы НАТО, хочет купить свою будущую должность за счёт безопасности Румынии.

«Хочет ли господин президент оплачивать свой пост генерального секретаря НАТО нашими деньгами и минимизацией безопасности Румынии? Есть ли у господина президента представление о том, что из 7 заказанных систем мы получили только 4, и из них работоспособна только одна, да и то не полностью? Отправка системы в виде кредита или пожертвования? Разумеется, президент страны, жаждущий получить очередную высокую синекуру, забыл все эти подробности!» – с возмущением заявляет депутат.

Он заключает:

«Я поддерживаю процесс модернизации румынской армии, чтобы она могла противостоять основным вызовам современных конфликтов, и считаю, что каждая военная техника нового поколения должна оставаться в резерве, чтобы гарантировать национальную безопасность, а не игнорировать ее», – заключает румынский депутат.