Румынские солдаты в священнических рясах пошли на штурм русского православия в Молдавии и на Украине

Румынский патриархат начал активное наступление на канонические территории Русской Православной Церкви на Украине и в Молдове. 29 февраля Синод Румынской Церкви принял решение о непризнании канонических прещений молдавским священнослужителям, принятых в Бессарабскую митрополию без отпускных грамот Молдавской митрополии в составе Русской Православной Церкви, а также об учреждении «Румынской Православной Церкви на Украине», которая будет действовать на территории Черновицкой области, которую в Румынии именуют «Северной Буковиной».

6 марта митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир, являющийся членом Синода Русской Православной Церкви, обратился к румынскому патриарху Даниилу с письмом в благожелательных, но твёрдых тонах. Он выразил серьёзную обеспокоенность односторонними действиями Румынской Церкви, но в то же время подчеркнул необходимость диалога и единения перед лицом вызовов, стоящих перед христианским миром.

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На следующий день, 7 марта, к духовенству и верующим обратился наиболее последовательный архиерей Молдавской митрополии – архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл.

«Занимающие высокие должности и исполненные высокой духовностью сановники Румынии берут на себя дерзость – простите, но хочу это подчеркнуть – нахальную дерзость разрешать то, что связывали не они. То, что было связано другими. Обращаю ваше внимание, речь идет о беспрецедентном случае в жизни Вселенской Православной Церкви, когда чужой архиерей из другой Церкви смеет разрешать священников, извергнутых из сана Синодом Православной Церкви Молдовы», – отметил владыка Маркелл в своём архипастырском обращении.

В тот же день деятельность Бухареста удостоилась ответа со стороны украинских раскольников. Синод «Православной церкви Украины» направил обращения в Стамбул и Бухарест в адрес патриархов Варфоломея и Даниила, в которых заявил, что «в соответствии с каноничным порядком на территории Украины каноническую юрисдикцию имеет только Православная Церковь Украины, и никакая другая».

12 марта Священный Синод Русской Православной Церкви в своём постановлении отметил, что действия Бухареста в отношении церковных территорий Украины и Молдовы противоречат церковным канонам. Согласно постановлению Синода Русской Церкви, действия Румынского Патриархата в случае их реализации «неизбежно повлекут за собой тяжкие последствия как для двусторонних отношений Русской и Румынской Православных Церквей, так и для единства Православной Церкви в целом».

В постановлении Синода особо отмечается, что священники, перебежавшие в «Бессарабскую митрополию», в действительности «никогда не принадлежали к последней, как и к Румынскому Патриархату в целом».

«Священный сан был ими получен в Русской Православной Церкви и наказание они понесли за нарушение священнической присяги и другие канонические преступления, а вовсе не «по причине их принадлежности к Румынской Православной Церкви», к которой они не могут принадлежать в силу отсутствия отпускной грамоты», – говорится в Постановлении Священного Синода Русской Православной Церкви.

Тем не менее, Румынский Патриархат, пользуясь благоприятной геополитической конъюнктурой, твёрдо намерен и дальше гнуть свою линию. В Румынии церковь – это подчинённая структура государства. Румынские священники являются госслужащими и получают от государства полный социальный пакет. Фактически речь идёт о государственной церкви. Цель как светских, так и духовных представителей Бухареста – воспользоваться моментом войны на Украине и конфликта между Россией и Западом, и застолбить за собой как можно больше территорий. Дополнительным бонусом должно стать усиление позиций Румынской Церкви среди других поместных церквей.

Конечная цель Бухареста – «Великая Румыния», подкрепляемая церковными позициями Румынского Патриархата. Эта цель подкрепляется поддержкой со стороны Вашингтона и Парижа. Сейчас Франция, отказавшись от наследия де Голля, рвётся занять своё место в ударном отряде Запада против России и её влияния.

Однако Бухарест, при всей кажущейся благоприятности момента, столкнётся с непреодолимыми препятствиями. Во-первых, это украинские соперники за внимание Запада. ПЦУ – любимое детище американской администрации и стамбульского патриарха Варфоломея, который, кроме того, давно выражает недовольство излишне самостоятельной политикой церковного Бухареста, в том числе во время так называемого Критского собора.

И во-вторых, это само население Молдовы, в первую очередь Гагаузии, города Бельцы, северных и южных районов, а также Приднестровья, канонически входящего в Молдавскую митрополию. Люди, живущие там, не примут румынских легионеров в любых одеяниях, в том числе в церковных рясах. У Румынского Патриархата остаются территории в центре Молдовы, что тоже весьма существенный приз. Также Киев ничего не сможет противопоставить деятельности Бухареста в румынских этнически-гомогенных районах Черновицкой области, таких как город Герца.

Румыния могла бы сосредоточиться на противостоянии политической и церковной бандеровщине в Буковине, и заручиться в этом полной поддержкой со стороны Москвы. Но, пойдя по пути конфронтации, Бухарест испортил отношения с Москвой, что скажется, в том числе, на политических процессах в Республике Молдова.