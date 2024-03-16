Румынские солдаты в священнических рясах пошли на штурм русского православия в Молдавии и на Украине

Владимир Букарский.  
16.03.2024 00:35
  (Мск) , Кишинев
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Авторская колонка, Гагаузия, Дзен, Запад, Западная Украина, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Приднестровье, Провокации, Произвол, Россия, Русофобия, Скандал, Украина, Церковь


Румынский патриархат начал активное наступление на канонические территории Русской Православной Церкви на Украине и в Молдове. 29 февраля Синод Румынской Церкви принял решение о непризнании канонических прещений молдавским священнослужителям, принятых в Бессарабскую митрополию без отпускных грамот Молдавской митрополии в составе Русской Православной Церкви, а также об учреждении «Румынской Православной Церкви на Украине», которая будет действовать на территории Черновицкой области, которую в Румынии именуют «Северной Буковиной».

6 марта митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир, являющийся членом Синода Русской Православной Церкви, обратился к румынскому патриарху Даниилу с письмом в благожелательных, но твёрдых тонах. Он выразил серьёзную обеспокоенность односторонними действиями Румынской Церкви, но в то же время подчеркнул необходимость диалога и единения перед лицом вызовов, стоящих перед христианским миром.

Румынский патриархат начал активное наступление на канонические территории Русской Православной Церкви на Украине и...

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На следующий день, 7 марта, к духовенству и верующим обратился наиболее последовательный архиерей Молдавской митрополии – архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл.

«Занимающие высокие должности и исполненные высокой духовностью сановники Румынии берут на себя дерзость – простите, но хочу это подчеркнуть – нахальную дерзость разрешать то, что связывали не они. То, что было связано другими. Обращаю ваше внимание, речь идет о беспрецедентном случае в жизни Вселенской Православной Церкви, когда чужой архиерей из другой Церкви смеет разрешать священников, извергнутых из сана Синодом Православной Церкви Молдовы», – отметил владыка Маркелл в своём архипастырском обращении.

В тот же день деятельность Бухареста удостоилась ответа со стороны украинских раскольников. Синод «Православной церкви Украины» направил обращения в Стамбул и Бухарест в адрес патриархов Варфоломея и Даниила, в которых заявил, что «в соответствии с каноничным порядком на территории Украины каноническую юрисдикцию имеет только Православная Церковь Украины, и никакая другая».

12 марта Священный Синод Русской Православной Церкви в своём постановлении отметил, что действия Бухареста в отношении церковных территорий Украины и Молдовы противоречат церковным канонам. Согласно постановлению Синода Русской Церкви, действия Румынского Патриархата в случае их реализации «неизбежно повлекут за собой тяжкие последствия как для двусторонних отношений Русской и Румынской Православных Церквей, так и для единства Православной Церкви в целом».

В постановлении Синода особо отмечается, что священники, перебежавшие в «Бессарабскую митрополию», в действительности «никогда не принадлежали к последней, как и к Румынскому Патриархату в целом».

«Священный сан был ими получен в Русской Православной Церкви и наказание они понесли за нарушение священнической присяги и другие канонические преступления, а вовсе не «по причине их принадлежности к Румынской Православной Церкви», к которой они не могут принадлежать в силу отсутствия отпускной грамоты», – говорится в Постановлении Священного Синода Русской Православной Церкви.

Тем не менее, Румынский Патриархат, пользуясь благоприятной геополитической конъюнктурой, твёрдо намерен и дальше гнуть свою линию. В Румынии церковь – это подчинённая структура государства. Румынские священники являются госслужащими и получают от государства полный социальный пакет. Фактически речь идёт о государственной церкви. Цель как светских, так и духовных представителей Бухареста – воспользоваться моментом войны на Украине и конфликта между Россией и Западом, и застолбить за собой как можно больше территорий. Дополнительным бонусом должно стать усиление позиций Румынской Церкви среди других поместных церквей.

Конечная цель Бухареста – «Великая Румыния», подкрепляемая церковными позициями Румынского Патриархата. Эта цель подкрепляется поддержкой со стороны Вашингтона и Парижа. Сейчас Франция, отказавшись от наследия де Голля, рвётся занять своё место в ударном отряде Запада против России и её влияния.

Однако Бухарест, при всей кажущейся благоприятности момента, столкнётся с непреодолимыми препятствиями. Во-первых, это украинские соперники за внимание Запада. ПЦУ – любимое детище американской администрации и стамбульского патриарха Варфоломея, который, кроме того, давно выражает недовольство излишне самостоятельной политикой церковного Бухареста, в том числе во время так называемого Критского собора.

И во-вторых, это само население Молдовы, в первую очередь Гагаузии, города Бельцы, северных и южных районов, а также Приднестровья, канонически входящего в Молдавскую митрополию. Люди, живущие там, не примут румынских легионеров в любых одеяниях, в том числе в церковных рясах. У Румынского Патриархата остаются территории в центре Молдовы, что тоже весьма существенный приз. Также Киев ничего не сможет противопоставить деятельности Бухареста в румынских этнически-гомогенных районах Черновицкой области, таких как город Герца. 

Румыния могла бы сосредоточиться на противостоянии политической и церковной бандеровщине в Буковине, и заручиться в этом полной поддержкой со стороны Москвы. Но, пойдя по пути конфронтации, Бухарест испортил отношения с Москвой, что скажется, в том числе, на политических процессах в Республике Молдова.

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