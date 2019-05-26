Румынские ученые выяснили, что Приднестровье – не Молдова

26.05.2019, Москва, Елена Острякова

Приднестровье и Молдова не готовы снова стать частью единого государства.

К такому выводу пришли исследователи румынского Института политических наук и международных отношений им. Иона И. К. Брэтиану, изучив системы образования обеих стран, пишет Regional Trends Analytics.

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«Первое, что отметили авторы: в приднестровских учебниках по географии и истории Республика Молдова – зарубежная страна, в молдавских же учебниках почти нет информации о Приднестровье. Румынские исследователи уверены, что такие подходы только оправдывают противостояние сторон. Основной вывод таков: новые поколения на двух берегах Днестра в социально-культурном плане выражают себя совершенно по-разному, чувствуют, думают и живут в разной системе координат», – пишет Regional Trends Analytics.

В исторической науке авторы выделили полярность описания многих эпохальных событий в школьных учебниках Молдовы и Приднестровья.

«В молдавском учебнике по истории румын и всеобщей истории Россия обычно представляется государством-агрессором, которое аннексировало территорию Молдовы. Российский народ изображается угнетателем по отношению к коренному населению. В приднестровских учебниках Россия наоборот занимает особое место «старшего брата», а земли «Бессарабии» и Приднестровья считают «исконно русскими», – говорится в статье.

Исследователи приходят к мысли, что одним из факторов, который крайне затрудняет урегулирование приднестровского конфликта, является то, как воспринимают конфликтующие стороны историческую память.

«При этом авторы адресуют вопрос тем, кто в Молдове занимается возвращением Левобережья: насколько вообще можно интегрировать социальную группу, которая в массе своей считает народным героем российского генерала Александра Суворова, а о том же Михае Эминеску почти не слышала?» – пишет Regional Trends Analytics.

Напомним, что в 2007 году 97% участников референдума в Приднестровье поддержали независимость ПМР от Молдовы с последующим воссоединением с Россией.

Как сообщал «ПолитНавигатор», нынешний президент Молдовы Додон призвал Приднестровье забыть о независимости или воссоединении с Россией.

«У Молдовы будущего без Приднестровья нету. И у Приднестровья будущего нету. Когда кто-то говорит с левого берега, что «мы не были вместе…» – вы с украинцами были вместе, так что, вы в Украину хотите? Вам нужно выбрать, дорогие наши приднестровцы. Независимости не будет никогда. Статуса субъекта РФ не будет. Но объединение в рамках единого государства – федеративного – мы найдем форму. Давайте сядем, это обсудим», – сказал Додон.

Кроме того, Додон выступил в поддержку блокады ПМР, заявив об общем с прозападными партиями РМ видении решения проблемы Приднестровья.