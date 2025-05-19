Румынские выборы: Бухарест упустил свой шанс – дальше только по наклонной

Румыния в результате выборов, растянувшихся на полгода, получила наконец нового президента: системный кандидат, сторонник западного курса мэр Бухареста Никушор Дан опередил радикального политика и евроскептика Джеордже Симиона с результатом 53,6%. Вместе с победой Дану досталась расколотая страна, политическая война в которой продолжится.

Итоги румынских выборов расцениваются как «победа ЕС над трампизмом», что грозит обернуться нестабильностью. События в Румынии можно рассматривать и как репетицию того, что будет происходить вокруг выборов в Молдове.

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На эту тему говорим с экспертом Финансового университета при Правительстве РФ, директором Института социально-политических исследований и регионального развития Игорем Шорниковым.

ПолитНавигатор: Результаты выборов озвучены, Дан победил, Симион признал поражение. Насколько исход голосования представляется правдоподобным? Учитывая драматические события вокруг нынешних выборов румынского президента, могла ли быть подтасовка?

Игорь Шорников: Это были малопредсказуемые выборы. С одной стороны, кандидат от набирающего силу лагеря суверенистов, с другой – системный кандидат, причем поддержанный не только глобалистски ориентированными румынскими элитами, но и непосредственно официальным Брюсселем. Это были принципиальные выборы: смогут ли глобалисты диктовать свой порядок на подконтрольных им территориях или их система начинает сыпаться изнутри.

Поэтому в ход были пущены все дозволенные и недозволенные технологии. Фальсификации были неизбежны, многие, например, заметили вмешательство Майи Санду и других молдавских политиков, открыто агитирующих за кандидата глобалистов. А в день голосования были замечены подвозы избирателей в Молдове, причем и в самой Румынии подвозы осуществлялись автомобилями с молдавскими номерами.

Тем не менее, технически победа Никушора Дана была оформлена гораздо более убедительно, чем, например, недавние президентские выборы в Молдове, когда глобалистам пришлось спасать ситуацию совсем уж грубыми способами.

ПолитНавигатор: В ходе выборов МИД Румынии заявил, будто бы и во втором туре был обнаружен российский след, а ряд экспертов и СМИ называли оппозиционного кандидата «пророссийским». Пророссийский Симион – это же смешно. Кто-то еще реагирует на эти предвыборные «хитрости»?

Игорь Шорников: Скорее всего, эти информационные пробросы были необходимы на случай непредвиденных сбоев в процессе подсчета голосов. Они были бы готовы вновь отменить итоги голосования. Но этого, как мы видим, не понадобилось.

«Пророссийский» унионист Симион – этот посыл, действительно, может сработать только на неподготовленную аудиторию. Но в настоящее время в ЕС пророссийским может оказаться любой политик, который не желает втягивания своей страны в войну с Россией. Симион неоднократно заявлял, что он сделает все, чтобы ни один румын не пострадал от конфликта с Россией.

В той информационной среде, которая поддерживается в западном мире в последние годы, такой национально ориентированный прагматизм уже выглядит как экстремизм. Но Симион и так всегда был экстремистом, поэтому он может без ущерба для репутации позволить себе высказывания, которые шокируют глобалистов.

ПолитНавигатор: Президент Румынии избран, что дальше? Каковые перспективы нового и не очень популярного главы страны справиться с экономическим, политическим кризисом без лояльного парламентского большинства, с разделенным обществом?

Игорь Шорников: Шанс на изменения Бухарестом упущен, Румыния продолжит свой путь по наклонной, проложенный для нее Лондоном и Брюсселем. А это путь дальнейшей помощи Украине в войне против России. Этот путь точно не способствует укреплению безопасности вокруг Румынии. В румынском обществе это хорошо понимают и чувствуют, а потому политический кризис вовсе не преодолен. Изменений не будет и в экономике страны. По большому счету, это спасительно для румынских элит, которые бояться ревизии Брюсселем тех средств, которые Бухарест получал от ЕС все эти годы.

То, что произошло в Румынии сейчас, похоже на затягивание гаек, но от этого давление внутри страны будет только нарастать. Последствия кризиса наступят позже, но они окажутся более разрушительными для страны.

ПолитНавигатор: В центре Европы формируется блок скептически настроенных против ЕС и Украины демократий – Венгрия, Словакия, Сербия. Джеордже Симион, который стал символом сопротивления глобализму в Румынии, заручился на выборах поддержкой почти половины страны. Что будет с развитием идей суверенизма?

Игорь Шорников: Суверенизм – это вовсе не европейское явление, это проекция сопротивления глобализму, которая транслируется Мировым большинством на страны Западного мира. Эта общемировая тенденция, которая будет только нарастать. В том числе она будет укрепляться и в Румынии. Сейчас суверенистам придется провести работу над ошибками. Неудача на выборах, скорее всего, только дисциплинирует их.

ПолитНавигатор: Избранный президент Румынии Никушор Дан в ходе предвыборной кампании заявлял, что присоединение Молдовы к Румынии может быть вариантом ответа на случай военного поражения Украины в противостоянии с Россией. Каковы перспективы «унири» при новом президенте? Нужно ли чего-то остерегаться Приднестровью?

Игорь Шорников: На самом деле Никушор Дан, несмотря на его унионистские заявления, занимает очень сдержанную позицию в отношении Молдовы. Скорее всего, он хотел лишь выбить у Симиона один из популярных его лозунгов. Глобалистам ни к чему усиливать Румынию за счет Молдовы, а значит, перспективы «унири» сейчас вряд ли возрастут.

Однако угрозы Приднестровью от этого меньше не стали. Ситуация на Днестре – это взведенный курок, который может быть спущен в тот момент, когда глобалистам понадобится эскалация напряженности в нашем регионе. Избрание Никушора Дана в этом смысле для ПМР ничего не изменило. А вот победа Симиона, напротив, могла бы стать одним из дестабилизирующих факторов.

ПолитНавигатор: Как отразится итог выборов в Румынии на осенних выборах в парламент Молдовы? Майя Санду открыто призвала поддержать во втором туре Никушора Дана, и его победа как будто облегчает положение молдавской правящей партии PAS, но, с другой стороны, румынские события мобилизовали евроскептиков по обе стороны Прута.

Игорь Шорников: Выборы в Румынии показали растущее мастерство западных технологов в их искусстве манипуляции населением и фальсификации выборов. И для молдавской оппозиции это плохой сигнал. Никто им власть просто так не отдаст. Оппозиции либо придется бороться всерьез, консолидироваться, организовывать полноценное наблюдение на всех участках, а потом и защищать выбор народа, буквально, вырывать власть из рук Санду, либо им придется расписаться в собственной неполноценности и согласиться на внешнюю диктатуру глобалистских элит. Последнее может стать приговором для молдавской государственности, она исчезнет.

ПолитНавигатор: Почему зарубежная молдавская диаспора на молдавских выборах голосует не так, как румынская на румынских? Проевропейский президент РМ Майя Санду год назад получила свое кресло исключительно благодаря голосам зарубежных молдаван, а румыны за границей дружно голосовали за суверениста Джеордже Симиона, по крайней мере, в первом туре. Румыны наелись европейских ценностей?

Игорь Шорников: Выбор в пользу Симиона вовсе не означает антиевропейских настроений диаспоры, это проявление исключительно антиглобалистских воззрений румын. Сам Симион утверждал, что его избрание не следует трактовать как вызов Европейскому союзу, он лишь говорил, что интересы обеспечения мира для Румынии для него значат больше, чем членство страны в ЕС и НАТО. То есть национальные интересы он ставит выше глобалистских. Румынская диаспора вполне разделяет критический настрой европейцев в адрес Брюсселя.

В случае Молдовы ситуация иная. Присоединение к ЕС действующая власть ставит выше, чем безопасность граждан, выше, чем сохранение государственности в принципе. Формальное присоединение Молдовы к ЕС решает целый комплекс текущих бытовых проблем для молдавской диаспоры, которая давно приспособилась жить вдали от родины и не ощущает ценности сохранения собственной государственности и даже угрозу втягивания Молдовы в войну воспринимает достаточно спокойно. Поэтому молдавская диаспора в Молдове голосует за проевропейские партии, не желая просчитывать последствий такого выбора для своей страны.