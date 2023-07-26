Румынский аналитик умоляет Украину «победить до конца 2024 года»

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Юлиан Кифу, румынский аналитик-международник, бывший советник президента Траяна Бэсеску опубликовал редакционную статью на молдавском портале Deschide.md на тему российско-украинского конфликта.

Автор рассматривает ряд альтернативных сценариев продолжения военной кампании на Украине. Не скрывая, что является сторонником победы Украины и поражения «путинского режима», Кифу отмечает, что «стратегическое планирование в регионе не может игнорировать эти перспективы и должно предусматривать даже самые худшие сценарии».

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Юлиан Кифу перечисляет четыре ключевых условия, которые определяют ход «агрессивной войны России против Украины» в краткосрочный и среднесрочный периоды:

• Сопротивление Украины и украинцев,

• Решительность Запада в поддержке Украины,

• Способность Украины отразить российское наступление и провести собственное контрнаступление,

• Способность Путина поддерживать собственную вертикаль власти.

«Справедливый и устойчивый мир» и поддержание «мирового порядка, основанного на правилах», по словам автора, возможно только при следующих условиях:

• Россия должна проиграть войну, а Украина должна победить,

• Россия должна платить,

• Государства, компании и консультанты, которые помогали России обходить санкции, также должны платить.

Кифу подчёркивает, что это всего лишь желательные цели, которые пока не достигнуты.

«Россия еще не побеждена, у нее достаточно населения и военных резервов, которые она может пустить на военную мельницу, а также множество возможностей, в основном, в запасах вооружения, морально устаревших, но которые могут помочь Путину продолжать войну именно в среднесрочной и долгосрочной перспективе, дабы не объявлять о признании поражения. Более того, боевые действия почти полностью происходят на территории Украины, где также происходят разрушения, поэтому Россия и Путин всегда могут претендовать на победу в той или иной форме», – рассуждает автор.

Аналитик рассматривает четыре альтернативы:

• Полная победа Украины в этой войне,

• Стратегическая победа в войне, и последующие переговоры в пользу Украины,



«Мы все стремимся к лучшим – и сегодня вероятным – вариантам войны. Но государства также должны планировать и учитывать наихудшие сценарии, какими бы маловероятными они ни были», – причитает автор.

• Тупик: неспособность украинского наступления, полная потеря поддержки Запада либо недостаточная поддержка,• Российская стратегическая победа, которая, казалось бы, её удовлетворит,• Полная победа России, то есть достижение всех первоначальных целей «вторжения».

По его мнению, последние два сценария маловероятны. Демократический Запад, по словам Юлиана Кифу, не может позволить себе поражение на Украине. По его словам, поддержка Украины важна, но украинская армия должна завершить все ключевые мероприятия на полях сражения до конца 2024 года, когда пройдут выборы в Европарламент, а также президентская кампания в США и во многих других странах.

Юлиан Кифу – умный и откровенный враг. Он открыто говорит: Запад рассматривает войну с Россией на Украине как экзистенциальную битву за вселенское добро (демократический мировой порядок, основанный на правилах), и будет воевать до конца. Более того, унижение России в результате поражения будет тотальным («платить и каяться»).

Однако румынский автор проговаривается: ресурс Украины и коллективного Запада не безграничен, и желательно успеть завершить кампанию до конца 2024 года. А значит, у России и российского народа не остаётся другого выхода, кроме как максимально повышать вероятность последнего сценария Кифу. Сценария полной победы России и достижения всех целей специальной военной операции.