Румынский аналог сайта «Миротворец»: зачем фашиствующие наемники составляют списки на уничтожение

Граждане Румынии, воюющие на стороне Украины, создали аналогичный «Миротворцу» сайт под названием «Пятая колонна». О его запуске было объявлено 9 мая. В расстрельный список внесено несколько десятков имен: ряд румынских политиков, в том числе лидеры партий «Альянс за объединение румын» (AUR) Джеордже Симион и SOS Romania Диана Шошоакэ, и деятелей культуры, молдавские оппозиционеры, руководство и духовенство России, глава Приднестровья и даже член Конгресса США Марджори Тейлор Грин. Ранее румынские наемники угрожали терактами на территории самой Румынии и Молдовы, угрожали физической расправой тем, кого они причисляют к «пятой колонне».

В опросе «ПолитНавигатора» эксперты высказывают мнения о причинах появления румынских списков на уничтожение и о том, насколько это серьезно.

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Александр Кориненко, политолог:

«Этот портал – еще одна мера устрашения по отношению к людям, которые имеют свое мнение. Создатели списков хотят добиться страха и подчинения. На самом деле такие вещи очень опасны, не надо их недооценивать. Давайте вспомним, что Немецкая национал-социалистическая рабочая партия в начале 20-х годов прошлого столетия была маргинальной партией, которая собиралась в пивной «Хофбройхаус», и никто не думал, что через пару лет она победит на выборах и станет правящей в Германии. Ее методы – это страх, запугивание, избиение и убийство неугодных и инакомыслящих. Сам лидер румынских наемников признает, что на Украине воюет не более 50 румын, а румынское правительство им ничем не помогает. Такой пропагандой они хотят привлечь к себе внимание и разбудить самые низменные чувства в сердцах румын, мы же понимаем, что это радикалы и маргиналы, «достойные» наследники диктатора Антонеску. Но Киев должен вспомнить, какие ужасные вещи совершались по приказу Антонеску на территории Украины в годы Второй мировой войны».

Анатолий Дирун, политолог:

«Для любого начинающего политика ключевой задачей является правильно инвестировать свой первоначальный «символический капитал» в практическое влияние и результаты на выборах. В этой связи инициатива румынских бойцов интернационального корпуса о создании в стране аналога украинского сайта «Миротворец» выглядит как попытка обратить на себя внимание, а также дискредитировать ряд румынских политиков. Это происходит в преддверии выборов в Европарламент, которые пройдут в июне, и в которых будут принимать участие румынские партии, а также президентских выборов, назначенных на сентябрь 2024 года. Такого рода предвыборные технологии только показывают, насколько популярны румынские правые политики. Критика румынских властей за втягивание Румынии в конфликт на территории Украины, отражает эмоциональные дискуссии внутри румынского общества. Насколько эффективны будут такие информационные порталы – вопрос открытый. Возможно, после выборов тема сама по себе заглохнет, так как у спонсоров этого проекта просто пропадет к этому интерес. Что касается Приднестровья, полагаю, что руководство Румынии в любом случае достаточно прагматично в вопросах отношений с Тирасполем, чтобы серьезно воспринимать подобного рода общественные инициативы».

Андрей Сафонов, политолог:

«Румынские наемники, воюющие на Украине и встроенные в план Бухареста уменьшить число славян для подготовки захвата Молдовы, Приднестровья, а также украинских земель – Южной Бессарабии и Северной Буковины, организовали вполне фашистский сайт «Пятая колонна», в который внесли неугодных и политиков России, Молдовы, Приднестровья, а заодно и самой Румынии. Фактически речь идет о списках на уничтожение, хотя некоторых «фигурантов» наемники достать никак не смогут. Разумеется, нужно делать правку на то, что за этой группировкой стоят спецслужбы Румынии и наиболее радикальные политики данной страны. Но ведь экспансионистская политика Бухареста и так видна невооруженным глазом. В самом деле, список «Пятая колонна» появился вскоре после того, как в СМИ был вброшен предложенный министерством национальной обороны Румынии законопроект о праве Румынии на ввод войск в страны, где якобы нарушаются права румынских граждан. Многие эксперты уже логически вывели, что военное вторжение готовится против Молдовы и Приднестровья, в которых, как объявили покорные Бухаресту чиновники кишиневского правящего режима, «большинство населения – румыны». Такого абсурда с утверждениями, будто в ПМР живут в большинстве своем румыны, не было за все 31 год существования независимой Молдовы, включая период войны на Днестре 1992 года. Значит, абсурд должен «обосновать» захват Приднестровья и присоединение ПМР, наряду с Гагаузией, к Румынии. Это – самый амбициозный проект Румынии со времен фашистской диктатуры Иона Антонеску, когда Румыния в союзе с Третьим Рейхом оккупировала даже Одессу. И тут появился этот список. Это – замах на проведение актов террора против всех неугодных, против всех противников неофашистской политики. Достаточно сказать, что там есть даже румынские же сенаторы! Из этого следует однозначный вывод, что и эти наемники являются фашистской по духу группировкой. Их предшественники – фашистские «легионеры» Зели-Кодряну и Хории Симы 1930-1940-х годов – убили, как мы помним, во время фашистского мятежа в Румынии военных, сенаторов, даже экс-премьера страны Николае Йорга. Так что ничего удивительного в этом списке, составленном фашиствующими наемниками, нет. В Приднестровье регулярное продление «желтого» уровня террористической опасности (срок действия «желтого» кода террористической опасности продлевается с сегодняшнего дня до 12 июля 2024 года включительно – прим. автора) вполне обоснованно. Мы все помним теракты, которые происходили у нас, а теперь появляется еще одна группировка, которую нужно опасаться и быть готовыми пресечь ее вылазки».