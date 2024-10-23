Румынский евродепутат строго потребовал называть победителем грустную Майю Санду

Константин Серпилин.  
23.10.2024 18:20
  (Мск) , Страсбург
Просмотров: 235
 
Выборы, Дзен, ЕС, Молдова, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Румыния, Русофобия, Скандал


Итог референдума в Молдове нужно считать победой и понимать, что в стране есть те, кто стремятся в ЕС, – и те, чьё мнение ошибочно.

Об этом немецкому каналу «phoenix» заявил глава делегации Европарламента по связям с Республикой Молдова, румынский евродепутат Зигфрид Мурешан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Итог референдума в Молдове нужно считать победой и понимать, что в стране есть те,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Вывод для нас… как ЕС должен быть таким: мы должны больше присутствовать в стране, страна нам как ЕС важна. Нам нужно больше рассказывать о Европе в этой стране. Мы должны осознавать, что РФ пыталась дестабилизировать Республику Молдову в прошлом и будет пытаться это делать снова и снова в будущем. И те, кто нарушил закон, конечно, должны быть привлечены к ответственности властями страны», – вещал Мурешан.

Журналист возразил, что силы ЕС тоже немало приложили для агитации молдаван, но не помог даже визит председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен: население разделилось пополам.

Однако евродепутат поспешил одёрнуть представителя СМИ за неправильную риторику.

«Правильный вывод таков: несмотря на агрессивность РФ, население Республики Молдова нашло в себе силы высказаться за проевропейский курс. Это то, что нужно продолжать поддерживать, а не указывать на раскол страны, когда мы знаем, что в Молдове 49% избирателей были обмануты с помощью дезинформации и пропаганды.

Это – победа, несмотря на очень агрессивную РФ, и это следует оценивать и рассматривать как победу, а не как поражение. Это не поражение», – причитал румын и объяснял немцу, как надо говорить.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть