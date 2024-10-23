Румынский евродепутат строго потребовал называть победителем грустную Майю Санду

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Итог референдума в Молдове нужно считать победой и понимать, что в стране есть те, кто стремятся в ЕС, – и те, чьё мнение ошибочно.

Об этом немецкому каналу «phoenix» заявил глава делегации Европарламента по связям с Республикой Молдова, румынский евродепутат Зигфрид Мурешан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вывод для нас… как ЕС должен быть таким: мы должны больше присутствовать в стране, страна нам как ЕС важна. Нам нужно больше рассказывать о Европе в этой стране. Мы должны осознавать, что РФ пыталась дестабилизировать Республику Молдову в прошлом и будет пытаться это делать снова и снова в будущем. И те, кто нарушил закон, конечно, должны быть привлечены к ответственности властями страны», – вещал Мурешан.

Журналист возразил, что силы ЕС тоже немало приложили для агитации молдаван, но не помог даже визит председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен: население разделилось пополам.

Однако евродепутат поспешил одёрнуть представителя СМИ за неправильную риторику.

«Правильный вывод таков: несмотря на агрессивность РФ, население Республики Молдова нашло в себе силы высказаться за проевропейский курс. Это то, что нужно продолжать поддерживать, а не указывать на раскол страны, когда мы знаем, что в Молдове 49% избирателей были обмануты с помощью дезинформации и пропаганды. Это – победа, несмотря на очень агрессивную РФ, и это следует оценивать и рассматривать как победу, а не как поражение. Это не поражение», – причитал румын и объяснял немцу, как надо говорить.