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Новоизбранный член Европарламента, румынский сенатор Диана Шошоакэ 12 июня посетила приём в посольстве Российской Федерации в Бухаресте, посвящённый Дню России.

Об этом факте массово пишут румынские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Диана Шошоакэ не первый раз посещает российское посольство. Она присутствовала и на других мероприятиях, организованных бывшим послом Валерием Кузьминым, недавно завершившим свой мандат. В частности, сенатор посещала приёмы в День России в 2022 и 2023 годах.

В своем выступлении новый посол России в Бухаресте Владимир Липаев заявил, что «истоки нынешнего кризиса на Украине кроются в неоколониальной экспансии государств НАТО и Евросоюза, которые привыкли строить свое благосостояние за счет других народов и их природных ресурсов».

«Россия сегодня борется не только за собственную свободу и суверенитет, но и за право всех стран, стремящихся следовать независимым курсом, сказать «нет» геополитическим и геоэкономическим притязаниям коллективного Запада, который не может смириться с тем, что в 21 веке кто-то посмеет ему противостоять», – говорится в заявлении российского посла.

Российский посол также заявил, что Москва открыта к мирным переговорам, но не признает так называемый «саммит мира», который будет организован через несколько дней в Швейцарии, куда Россию не пригласили.

«Россия, осознавая свою ответственность перед судьбой человечества, готова к мирному диалогу с учетом своих законных интересов. Однако она не принимает ультиматум, который ей хотят предъявить организаторы так называемого “саммита мира”, который пройдет в ближайшие дни в Швейцарии», – подчеркнул Владимир Липаев.

Он добавил, что Россия готова возобновить разорванные связи с Румынией, поскольку обе страны имеют общую историю, культуру и традиции, однако это зависит от румынского руководства, проводящего недружественную политику в отношении России. Посол подчеркнул, что у России и Румынии есть потенциал для возобновления разорванных связей, что обусловлено географическим, историческим и культурным фактором, а также, не в последнюю очередь, приверженностью народов обеих стран к православной вере и традиционным ценностям.