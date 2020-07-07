Румынский нацизм поднимает голову

07.07.2020, Тирасполь, София Русо

28 июня исполнилось 80 лет с того дня, как территории бывшей Российской империи, оккупированные Румынией в период Первой мировой войны и революционного кризиса, были освобождены Советским Союзом.

В современной историографии разных стран можно встретить совершенно противоположные трактовки событий июня 1940 года. Институт социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь) совместно с Институтом стран СНГ провел международную онлайн-конференцию «80-летие воссоединения Бессарабии с СССР. Опыт восстановления территориальной целостности страны в условиях мирового кризиса», в ходе которой эксперты обсудили проблематику сохранения исторической правды о румынской оккупации Бессарабии 1918-1940 гг. и событиях 28 июня – 3 июля 1940 г.

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Необъявленный референдум

Большинство населения Бессарабии считало вхождение в состав Румынии оккупацией –это выражалось в многочисленных выступлениях против румынской власти. Кандидат исторических наук, доцент Приднестровского госуниверситета Петр Шорников рассказал о широком бессарабском движении сопротивления, которым руководило большевистское подполье.

«Евреи Бессарабии создали общинную модель национального выживания, систему организации взаимопомощи. Немцы Бессарабии пытались сформировать государство в государстве – центром стало село Тарутино Одесской области. Это то, что оккупационные власти называли «антирумынизмом». Бессарабские болгары тихо-мирно в 1918-19 годах создали подпольную сеть школ – этот «страшный заговор» против румынского государства был раскрыт, руководители организации были вынуждены бежать.

Молдаване Бессарабии создали движение регионалистов – это было формой культурного сопротивления по защите своей самобытности и автономии церкви. В 1926 году, когда румынская церковь попыталась перевести богослужения с юлианского календаря на григорианский, последовал бунт. Движение стилистов защищало богослужения по старому стилю. Молдавские священники выпускали орган сопротивления – газету «Набат» на русском языке», – рассказал Шорников.

Он отметил, что к тому моменту, как первый советский солдат переправился через Днестр, бессарабское подполье сформировало свое правительство и взяло власть в свои руки.

Приднестровский историк, профессор Николай Бабилунга считает 28 июня 1940 года важнейшим, «поворотным» событием в историческом пути молдавского народа», которое показало, каковы были геополитические предпочтения населения Бессарабии.

Ученый с сожалением констатирует, что в фундаменте современной политики и идеологии Молдовы лежит тезис о том, что население Бессарабии «жаждало процветать и благоденствовать в составе румынской матери-родины, и только коварство сталинской России и ее сговор с гитлеровской Германией разрушило эту идиллию». Тезис этот повторяется в разных буквально во всех учебниках по истории румын (именно этот предмет уже много лет преподают молдавским школьникам), однако историческими фактами он не подтверждается, говорит Бабилунга.

«Июнь 1940 года стал, я считаю, своеобразным референдумом, – отмечает ученый. – Сложились уникальные условия, которые предоставили всем жителям Бессарабии право выбора, право самостоятельно решать, с кем быть: с «матерью-родиной Румынией» или с Советским Союзом. Жители края имели возможность либо уйти в Румынию совершенно беспрепятственно, либо остаться дома и встречать «оккупационную» Красную армию праздниками и многодневным весельем, как это и происходило в конце июня 1940 года».

Бабилунга рассказал, что движение населения в крае в 1940 состояло из двух потоков. Один поток шел из Бессарабии на запад, это были «в основном румынские солдаты, офицеры, священники, администрация, искатели приключений, которые пришли сюда из старого королевства, – временное население, явившееся колонизировать и румынизировать край». При этом много военнослужащих румынской армии не пожелали уходить в Румынию – целые части королевской армии не дошли до Прута.

Другой поток двигался в обратном направлении. Жители края, которые оказались за пределами Бессарабии, стали возвращаться на освобожденную землю. С июня по декабрь 1940 года население увеличилось почти на 10%, притом, что 200 тысяч румын ушли и еще 100 тысяч немцев были репатриированы из Бессарабии, уточнил историк.

«Вывод очевиден: это был «референдум ногами». Хочешь – уходи, хочешь – оставайся. Это было достаточно редкое явление в XX веке, когда люди могли решать, с кем им быть. Официально не объявленный референдум дал совершенно ожидаемый результат – в подавляющем большинстве своем жители освобожденной Бессарабии, Северной Буковины сделали свой геополитический выбор, выбор против оккупантов, против Румынии, за освободителей, за советскую Молдавию и Украину – выбор, который сейчас не хотят признавать власти Кишинева», – заявил Бабилунга.

Участники конференции считают, что изучение бессарабских событий сегодня особенно актуально в контексте современной политики Румынии в отношении Республики Молдова.

Доктор политических наук, заведующий отделом Приднестровья и Молдовы Института стран СНГ Сергей Лавренов отмечает, что в Румынии, которая с 1918 года стала «собирательницей земель» в силу благоприятных для нее обстоятельств, в том числе ослабления России, бессарабские события 1940 года не перестают будоражить умы историков и общественное мнение. Из-за потери Бессарабии, Северной Буковины, Трансильвании Бухарест называет тот год «черным». Лавренов обратил внимание на то, что к годовщине присоединения Бессарабии молдавские унионисты приурочили «неделю памяти» и провел акцию у стен российской дипмиссии в Кишиневе.

«Блок Unirea прилепил к ограде российского посольства карту Великой Румынии, напоминая о том, что эта идеология никуда не делась», – сказал историк.

Отметим, что молдавское политическое движение Unirea («Объединение»), созданное в январе 2020 года, объединило пять партий, выступающих за объединение Молдовы и Румынии: партия «Демократия дома», Либеральная партия, Национал-либеральная партия, партия «Объединение спасения Бессарабии» и Народная румынская партия. Унионистские силы добиваются воссоединения «единого румынского народа». Они договорились сохранять свой союз вплоть до объединения Молдовы и Румынии и выдвигать общих кандидатов на выборах.

Молдавский политический эксперт, доктор философии в области социологии Борис Шаповалов констатирует, что сегодня в РМ по тому, как относится человек к событиям июня 1940 года, можно определить, является он сторонником молдавской государственности или стоит на прорумынских позициях.

«Складывается впечатление, что основная часть молдавской интеллигенции исподтишка, спокойно смотрит на происходящее, их устраивает румынизация, румынофильский подход в политике, устраивает то, что стараются изменить генетический код молдавского народа, навязать румынский язык, единое румынское государство, искусственно ставят перед политическим выбором – Запад или Восток. Все это проявляется в политической жизни», – сказал эксперт.

Эксперт Изборского клуба Молдовы Владимир Букарский уверен, что дата 28 июня важна для урегулирования отношений Кишинева и Тирасполя. Он полагает, что пока молдавская элита не изменит отношения к событиям 1940 года, а также 1812 года (тогда Бессарабия была присоединена к России по условиям Бухарестского мирного договора, завершившего русско-турецкую войну), «диалог на культурном, историческом, цивилизационном уровне между двумя берегами Днестра будет невозможен».

Доктор исторических наук, обозреватель журнала «Историк», член Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня» Олег Назаров отмечает, что на события 80-летней давности чрезвычайно болезненно реагирует Европа. Так, в принятой в 2019 году Европарламентом резолюции «О важности европейской памяти для будущего Европы» возвращение Бессарабии названо актом аннексии Советским Союзом румынской территории. Это, по словам историка, находится «в вопиющем противоречии с действительностью».

«Вероятно, эту резолюцию писали и голосовали за нее наглые и циничные фальсификаторы истории. Авторы резолюции забыли все, что им было неудобно вспоминать», – говорит Назаров.

Он объясняет, что Москва никогда не признавала румынского суверенитета над Бессарабией, которая с 1918 по 1940 год была территорией с неурегулированным статусом. Бухарест добивался признания Бессарабии частью Румынии, но СССР с этим категорически не соглашался. Спорный вопрос можно было решить путем проведения плебисцита – к этому призывали не только Советы, но и лидеры Белого движения. Бухарест ответил отказом, фактически опровергнув свои утверждения о добровольном воссоединении двух братских народов. В октябре 1940 года английское правительство, находившееся под впечатлением от быстрого разгрома Франции Германией, направило советскому руководству меморандум, в котором говорилось о признании де-факто суверенитета СССР в Прибалтике, Бессарабии, Западной Украине и Западной Белоруссии.

Назаров заявляет, что «цивилизованная Европа уже 80 лет не может простить то, что возврат Бессарабии стал мирным актом, что успех Москвы явился результатом четкой и последовательной позиции советской дипломатии межвоенного времени».

«Нам нужно быть предельно последовательными, и, если мы хотим уцелеть как государство, то обязаны все помнить и на удар отвечать ударом. Призывать врагов одуматься – пустая трата времени. От безнаказанности враги наглеют. Надо реагировать на выпады не только по теме Бессарабии, но и по всем спектру вопросов», – уверен историк.

Румынские фашисты снова на марше

В контексте бессарабских событий 1918 – 1940 гг. историки обращают внимание на румынский нацизм, который известен своими чудовищными преступлениями и о котором, однако, сегодня говорится недостаточно. Доктор исторических наук, профессор Вардан Багдасарян (Москва) рассказал об истоках этого мрачного явления, отметив, что сегодня процесс реабилитации нацизма набирает обороты.

«В начале 2000-х годов румынское телевидение проводило конкурс «100 великих румын», и диктатор Антонеску, соратник Гитлера, занял там 6-ю позицию. Это очень показательно. Чересчур политкорректно у нас освещали до последнего времени историю Второй мировой войны и генезис нацизма и фашизма. Дело как бы сводилось к тому, что существовал один нацизм, между тем в Европе существовало много нацизмов. Кто-то, как Румыния, повернул на последнем этапе войны оружие против Германии – как говорится, успели. Страны приняли условно-социалистическую ориентацию. Но нацизм, не до конца деконструированный и осужденный, сегодня поднимает голову», – заявил Багдасарян.

Он отмечает, что традиции национализма в Румынии имеют давнюю историю – и еврейская, и цыганская проблема были в стране уже в XIX веке. Так, Берлинский трактат 1878 года содержал отдельную статью по Румынии, от которой требовали, имея в виду еврейскую тему, предоставить всем гражданам страны одинаковые религиозные права.

«В 1930-е годы происходит трансформация национализма в то, что уже называется нацизмом. Это важно зафиксировать. Считается, что фашизация Румынии стала ответом на присоединение Бессарабии к СССР, и на этой волне пришел Антонеску. Но это не так. Тренд фашизации был и до Антонеску. Достаточно посмотреть, что собой представляли многочисленные сменявшиеся премьеры в Румынии. Октавиан Гога, 1937 год. Это при нем евреи лишаются румынского гражданства. Патриарх Мирон, став премьером, продолжил под религиозными вывесками националистическую политику. Георге Тэтэреску, националист, брат которого, Штефан, возглавлял Национал-социалистическую партию Румынии. Надо вспомнить и о «Железной гвардии» (ультранациональная партия, действовавшая между двумя мировыми войнами – прим. ред.). Она рвалась к власти, в 1937 году на выборах стала третьей. Идеология этой мистической организации – единство живых и мертвых, это некое подобие немецких СС. Все это было. Антонеску был уже позже. Он ведь должен был опираться на какие-то идеи – значит, эти идеи циркулировали. Какие это идеи? Идеи гомогенного румынского общества с депортацией этнических меньшинств, решение еврейского вопроса. В плане решения еврейского вопроса даже Гитлер ставил Антонеску в пример», – рассказал Вардан Багдасарян.

«Пример» этот более чем красноречив. Румынские оккупанты зверствовали в Транснистрии – губернаторстве, созданном ими в 1941 году на территории нескольких областей Украины и Молдавии. Ученый называет лишь некоторые факты. В одной только Одессе захватчики уничтожили 200 тысяч евреев – ее называли «городом повешенных», в Кишиневе сразу после входа оккупантов было уничтожено 14 тысяч евреев. Был настоящий геноцид цыган – их свозили в Транснистрию и ликвидировали как криминальный элемент.

Вардан Багдасарян обращает внимание на то, как в румынской историографии объясняют участие в войне против СССР на стороне Гитлера.

Гитлер и Антонеску.

«Говорится, что это был ответный удар за то, что отобрали Бессарабию. Поход до Сталинграда преподносят как превентивную меру, обеспечивавшую восстановление земель в составе румынского государства. Но идея «Великой Румынии» возникла не как ответ на присоединение Бессарабии к Советскому Союзу. Идея циркулировала гораздо раньше. Одни утверждали, что за Днестром – якобы румынские исконные земли, что там живут обрусевшие румыны. Другие шли дальше – мол, границу надо вообще провести по Днепру. Самое сенсационное заявление было о доведении границы до Урала, поскольку якобы великая румынская империя имеет именно такой охват. Поэтому экспансионистские планы не были ответом Советском Союзу – это скорее Советский Союз превентивно отреагировал на развивавшийся нацистский тренд», – отметил историк.

В вопросе возвращения Бессарабии в 1940 году он видит «не только юридическую, но и моральную сторону» – спасение от надвигавшегося нацизма. «Судьба евреев, проживавших в Молдавии, украинцев, да и молдаван, на которых румыны смотрели как на людей второго сорта, – это стоило того, чтобы этот шаг предпринять», – заявил Багдасарян.

Он привел неутешительные данные проведенных по странам ЕС социологических исследований, которые свидетельствуют о том, что «нацистский тренд» Румынии никуда не делся.

«Румыния идет на первом месте – порядка 44% населения – по уровню антисемитизма среди европейских стран. Для 69% национальная идентичность Румынии видится как этническая идентичность – это тоже одна из первых позиций по странам Европы. Есть большие проблемы с цыганским населением. Международные комиссии указывают, что дискриминация его в Румынии существует. 80% цыган находятся в состоянии бедности, 23% не имеют доступа к чистой воде, 49% не имеют медстраховки, 24% мужчин и 36% женщин неграмотны. И т.д. Национализм в Румынии существует рука об руку с героизацией нацизма, таких фигур, как Антонеску, Кодряну. Это прописано в учебниках, и это пытаются перенести и на Молдавию», – отметил ученый.

Багдасарян делает вывод о том, сегодня нужно не только разбираться в фактах, но и внедрять «когнитивную историософскую матрицу: фактически вся история России – это война и противоборство с разным национализмами, с которыми она сталкивалась, спасая то один, то другой народ». «Идею спасительной миссии России нужно транслировать и в учебниках, и в просветительской деятельности», – заключил историк.