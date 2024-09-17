Румынский патриархат недоволен действиями Украины: у румын отняли историческую часовню

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Городские власти Черновцов, в рамках борьбы с канонической Украинской Православной Церковью, реквизировали историческую часовню Трёх Святителей, где похоронен целый ряд первоиерархов исторической Буковинской митрополии Румынской Церкви.

Румынский Патриархат выразил «сожаление и грусть» в связи с тем, что в часовне митрополитов Буковины больше не проводятся службы на румынском языке, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не можем оставаться равнодушными к конфискации властями под различными административными обоснованиями символа румынской идентичности и нарушение свободы религиозных убеждений православных румын», – говорится в сообщении пресс-службы Румынского Патриархата.

Часовня Трёх Святителей в Черновцах имеет важное историко-культурное значение для местного румынского населения: в склепе под часовней погребены восемь правящих архиереев Буковинской митрополии с 18-го по 20-й век. В 1990 году, ещё при Советском Союзе, полуразрушенная часовня была передана кафедральному собору святого Николая Чудотворца – главному храму Черновицкой епархии УПЦ. При этом в храмах, где прихожанами были этнические румыны, УПЦ проводила богослужения на румынском языке.

После того как 20 августа Верховная Рада запретила деятельность на Украине Русской Православной Церкви и связанных с ней организаций, часовня Трёх Святителей была опечатана городскими властями Черновцов. При этом решение о передаче часовни для богослужений румынской общины было принято горсоветом ещё в апреле 2023 года.

Среди причин городские власти называют и решение Высшего арбитражного суда Украины от 1996 года о том, что часовни не могут использоваться для массовых религиозных ритуалов, и включение часовни в специальный реестр министерства культуры, молодежи и спорта в качестве архитектурного памятника местного значения. Поскольку памятник расположен в историческом центре города, говорят в мэрии, никакие мероприятия в здании без разрешения властей производиться не могут.

Представители румынской общины Черновцов говорят, что ПЦУ будет использовать часовню, как и прежде, для совершения богослужений, только теперь исключительно на украинском языке.

«Итак, власти поставили точку в своих реальных намерениях на протяжении многих лет. Самым главным было убрать нас, румын, а не то, что церковь якобы не была приспособлена для богослужений», – заявляет Национальный совет румын Украины в открытом письме, направленном на имя президента Румынии, министерства иностранных дел и Румынской Православной Церкви.

Евгений Патраш, вице-президент Румынского культурного центра имени Евдоксия Гурмузаки в Черновцах, называет решение украинских властей «глубоким актом пренебрежения к румынам в целом и к румынам Буковины в частности».

«Унизительно видеть, как украинские румыны бок о бок с украинцами борются за свободу Украины, а дома – на севере Буковины – муниципалитет Черновцов продает могилы румын и оказывает все большее давление на Православные церкви», — посыпал Патраш голову пеплом.