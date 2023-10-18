Румынский премьер приехал в Киев «продвигать права соотечественников»

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В Киеве проходит первое в истории совместное заседание правительств Украины и Румынии. В украинскую столицу прибыла румынская правительственная делегация во главе с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку.

В ходе визита глава исполнительной власти проведет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, с которым Чолаку сделает совместные заявления для прессы. Кроме того, пройдет встреча с председателем Верховной рады Русланом Стефанчуком, сообщает пресс-служба правительства Румынии.

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«Визит в Киев преследует две четкие цели – продвижение прав румын на Украине и подписание важных двусторонних соглашений, которые закладывают основу для более прикладного сотрудничества в нескольких секторах. Украина может рассчитывать на Румынию сейчас и в долгосрочной перспективе, потому что у нас есть возможность стать центром логистической поддержки восстановления этой страны», – подчеркнул премьер-министр Марчел Чолаку.

В ходе визита на Украину Премьер-министр Марчел Чолаку возложит венок к Стене павших защитников Украины в Киеве и примет участие в рабочем обеде, который в честь румынской делегации дал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Вместе с главой исполнительной власти в совместном заседании правительств Румынии и Украины примут участие ещё 8 министров румынского правительства.

Практика совместных заседаний правительств и парламентов уже была апробирована Бухарестом на примере Молдовы ещё в начале 2010-х, когда во главе Молдовы находился «Альянс за европейскую интеграцию». По сути, это откровенное унижение и попрание государственного суверенитета страны, что для Киева давно вошло в привычный обиход.

Отметим, что у румынского руководства на первом месте стоит защита прав этнических румын, проживающих на Украине. Ранее судьбой ущемления прав своих соотечественников на этой территории озаботилась Венгрия.

Кроме того, обратим внимание, что в коммюнике румынского правительства ни разу не упомянута Россия, чьей «гибридной агрессии» необходимо совместно противостоять. Это говорит о важном сдвиге в понимании ситуации со стороны государства-члена ЕС, оспаривающего с Польшей лидерство в Восточной Европе.