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«Ядерные угрозы России больше никого не пугают», – продолжают безответственно заявлять СМИ и политики-глобалисты. Подобный идиотизм может быстро привести нас к настоящей катастрофе.

Об этом пишет в своём блоге румынский публицист Адриан Ончу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ввиду того, что Украина близка к окончательному разгрому на фронте, Зеленскому и его друзьям в Лондоне и Вашингтоне нужны нетрадиционные средства, чтобы отсрочить неизбежную развязку. Не имея достаточно мощного оружия, способного изменить правила игры, Пентагон предложил два обходных пути. Первый называется «Операция Курск», результаты которой на данный момент сомнительны. Второй – предполагает использование ракет большой дальности. Хотя Лондон, похоже, уже принял решение, США все еще размышляют, а Франция и Германия такую ​​возможность исключают», – пишет автор.

Он напоминает, что Кремль, предвидя очередную эскалацию союзников по НАТО даже без применения ракет большой дальности на территории России, заявил о скором изменении ядерной доктрины. По словам Путина, Россия рассмотрит возможность применения ядерного оружия, если обнаружит «начало массированного запуска ракет, самолетов и беспилотников по своей территории, что представляет собой критическую угрозу суверенитету страны».

Также «совместным нападением на РФ» будет считаться агрессия против России любого неядерного государства (то есть Украины), но при участии или поддержке ядерного государства (США, Великобритании или Франции).

«Реакция западных воинов доказывает, как минимум, бессознательность, граничащую с безумием», – указывает Адриан Ончу.

Он проводит параллель с событиями на Ближнем Востоке.

«После неудачной попытки освободить заложников Израиль стремился любыми способами вовлечь Иран и «Хезболлу» в более широкую войну. Тель-Авив, как и Киев, ожидает сильной реакции со стороны Ирана (и «Оси сопротивления»), чтобы вовлечь американские войска в прямой бой с врагом. И Москва, и Тегеран почувствовали ловушку – и стараются ее избежать. До определенного момента, очевидно. Отсюда и недавнее вмешательство президента Путина, связанное с модификацией ядерной доктрины», – отмечает Адриан Ончу.

При этом Зеленский, по словам автора, использует трибуну ООН, чтобы указать союзникам: отныне только Киев будет устанавливать условия мира.

«Он сказал это в форме ясновидческого шантажа: «Если, не дай Бог, Россия устроит ядерную катастрофу на одной из наших АЭС, радиация не будет соблюдать государственные границы». Очевидно, что Россия отсутствует в очень коротком списке государств, которые могли бы что-то выиграть от ядерной катастрофы. Фактически Зеленский неоднократно бомбил украинскую электростанцию ​​в Запорожье, находящуюся под управлением Москвы», – напоминает Ончу.

По его словам, украинцы могут в определённый момент понять, что их истинный враг находится за океаном.

«Раздраженные катастрофической ситуацией на фронте и половинчатой ​​поддержкой Запада («Я помогу вам искусственно дышать»), украинцы могут в какой-то момент направить оружие на настоящего врага. Особенно, если Трамп доберется до Белого дома. До тех пор США и Британия поднимут эскалацию на новую высоту, следуя модели, запатентованной Биби Нетаньяху. И с риском жесткости, учитывая, что Россия, тем не менее, остается первой в мире ядерной державой», – заключает Адриан Ончу.