Румынский публицист: Приём беженцев – уникальная возможность для Украины впервые порадовать Запад

Новости Украины

Предложение немецкого депутата от СДПГ Нильса Шмида отправить беженцев, застрявших на границе между Белоруссией и Польшей, на Украину – очень интересно и может стать хорошей возможностью для «незалежной» продемонстрировать свои европейские устремления.

Об этом в комментарии корреспонденту в интервью «ПолитНавигатора» заявил румынский публицист Теодор Бужор.

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«До сегодняшнего дня Украина только просила, в частности, финансовой поддержки у ЕС и США, но она не соответствует ни одному из требований западного мира», – отметил собеседник.

По его словам, перед Украиной возникла уникальная возможность: принимая мигрантов, которых больше никто из стран ЕС не хочет у себя размещать, Киев может показать Европе, что он впервые конструктивно участвует в разрешении кризиса, в отличие от прочих ситуаций, когда Украина только вызывала кризисы, с которыми она не в состоянии справляться.

«ЕС призывает к солидарности перед лицом кризисов и внедряет строгие законы о защите беженцев и предоставлении убежища», – отметил Теодор Бужор.

Он считает – Украина может прямо и практически удостовериться, что имеет в виду Европейский Союз, применяя эти законы в своей стране и предоставляя убежище мигрантам, застрявшим на белорусско-польской границе.

«Такой шаг Киева вызовет аплодисменты Запада, который больше не знает, что делать под давлением миграции. И если эксперимент удастся, есть много стран, которые будут рады отправить беженцев на Украину, например, Италия или Греция – страны, которые больше не могут справляться с волнами беженцев. Европейская Украина не может отказаться от участия в европейских программах, в частности, от приема мигрантов со всего мира», – подчеркнул румынский публицист.