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11.11.2021 23:28
(Мск), Кишинёв,
Владимир Букарский
 
Дзен, Запад, Конфликт, Кризис, миграция, Общество, Политика, Россия, Украина
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Румынский публицист: Приём беженцев – уникальная возможность для Украины впервые порадовать Запад

Новости УкраиныПредложение немецкого депутата от СДПГ Нильса Шмида отправить беженцев, застрявших на границе между Белоруссией...

Предложение немецкого депутата от СДПГ Нильса Шмида отправить беженцев, застрявших на границе между Белоруссией и Польшей, на Украину – очень интересно и может стать хорошей возможностью для «незалежной» продемонстрировать свои европейские устремления.

Об этом в комментарии корреспонденту в интервью «ПолитНавигатора» заявил румынский публицист Теодор Бужор.

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«До сегодняшнего дня Украина только просила, в частности, финансовой поддержки у ЕС и США, но она не соответствует ни одному из требований западного мира», – отметил собеседник.

По его словам, перед Украиной возникла уникальная возможность: принимая мигрантов, которых больше никто из стран ЕС не хочет у себя размещать, Киев может показать Европе, что он впервые конструктивно участвует в разрешении кризиса, в отличие от прочих ситуаций, когда Украина только вызывала кризисы, с которыми она не в состоянии справляться.

«ЕС призывает к солидарности перед лицом кризисов и внедряет строгие законы о защите беженцев и предоставлении убежища», – отметил Теодор Бужор.

Он считает – Украина может прямо и практически удостовериться, что имеет в виду Европейский Союз, применяя эти законы в своей стране и предоставляя убежище мигрантам, застрявшим на белорусско-польской границе.

«Такой шаг Киева вызовет аплодисменты Запада, который больше не знает, что делать под давлением миграции. И если эксперимент удастся, есть много стран, которые будут рады отправить беженцев на Украину, например, Италия или Греция – страны, которые больше не могут справляться с волнами беженцев. Европейская Украина не может отказаться от участия в европейских программах, в частности, от приема мигрантов со всего мира», – подчеркнул румынский публицист.

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