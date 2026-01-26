Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Гагаузия — единственная национально-территориальная автономия в составе Республики Молдова. Она была создана в 1994 году как политический компромисс, позволивший сохранить страну от распада после драматических событий начала 1990-х. Закон «Об особом правовом статусе Гагаузии» является органическим, закреплён в Конституции и служит фундаментом всей молдавской государственности. Удар по автономии – это удар не только по региону, но и по самому принципу договорного государства.

Решение Высшей судебной палаты Молдовы, фактически остановившее подготовку к выборам в Народное собрание Гагаузии, стало водоразделом. Суд удовлетворил кассационную жалобу территориального офиса Госканцелярии в Комрате, возглавляемого предателем гагаузского народа Сергеем Черневым, и приостановил действия решений НСГ по формированию избирательного органа автономии. В результате проведение выборов, назначенных на 22 марта, стало юридически невозможным: без легитимного избирательного органа выборы просто не могут состояться.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Формальный повод выглядит почти фарсово — спор о наименовании избирательного органа. Более тридцати лет в Гагаузии действует Центральная избирательная комиссия автономии, именно так она зафиксирована в законе об особом статусе и именно под этим названием взаимодействовала с республиканскими структурами. Однако в 2022 году правящая партия «Действие и солидарность», без консультаций с Комратом и без изменения гагаузского законодательства, решила, что выборы в автономии должен проводить не ЦИК, а «Центральный избирательный совет». По сути, это понижение статуса автономного органа до уровня обычного окружного.

Гагаузия отказалась принять это навязанное решение, обоснованно расценив его как посягательство на свои конституционные полномочия. И именно за это сегодня её наказывают. Центризбирком Молдовы при этом демонстративно заявляет, что организация выборов в НСГ не входит в его компетенцию. Получилась классическая управленческая ловушка: автономию лишили инструментов, а затем обвинили в неспособности действовать.

Для сопоставления: в российских реалиях подобное выглядело бы как судебный запрет регионального избиркома национальной республики с последующим объявлением выборов «невозможными». Это прямое вмешательство центра в автономные полномочия.

Гагаузия – регион Молдовы с наиболее устойчивыми дружественными России настроениями. Именно она остаётся последним внутренним барьером на пути ликвидации нейтралитета, ускоренной румынизации и возможного объединения с Румынией. Давление на автономию – это зачистка пространства от альтернативного политического курса.

Патриотический митинг в Комрате, проведённый 25 января по инициативе советника башкана Гагаузии, общественного активиста Михаила Влаха, лишь подтвердил глубину конфликта. Требования звучат однозначно: уважение закона об особом статусе, разблокирование выборов, прекращение давления, освобождение башкана Евгении Гуцул.

Параллельно фиксируется и другой тревожный тренд – установление де-факто внешнего управления автономией через территориальные структуры Госканцелярии и «удобных» местных акторов, в первую очередь, мэров крупных городов, при активном участии западного дипломатического корпуса.

Цель режима Санду проста и цинична: медленное удушение Гагаузии, парализация её институтов, превращение автономии в управляемый административный район. Это показательная расправа – сигнал всем остальным регионам о том, чем заканчивается неподчинение власти и её радикально-прозападному курсу.

Ликвидация Гагаузии как автономии станет точкой невозврата. После этого разговоры о суверенитете, нейтралитете и многонациональной Молдове потеряют всякий смысл. Если будет сведён на нет закон о статусе Гагаузии, рухнет и само молдавское государство.