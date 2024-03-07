Румынский сенатор, выгнавшая Зеленского из парламента, дала интервью «ПолитНавигатору»

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Сенатора Диану Иованович-Шошоакэ называют «румынским Жириновским». Она не стесняется устраивать демарши в парламенте против действующего правительства и говорит чиновникам в лицо все, что он них думает.

Примечательно, что такое эпатажное поведение вовсе не отталкивает румын. Согласно последнему соцопросу, Шошоакэ занимает третье место в президентской гонке. Видимо, сенатор озвучивает то, о чем говорят в народе.

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Диана Иованович-Шошоакэ любезно согласилась ответить на вопросы «ПолитНавигатора».

В России существуют опасения, что самолеты Ф-16, закупленные Румынией, будут использоваться на Украине через воздушное пространство Молдовы. Как вы считаете, насколько это реально? И насколько ваша страна уже втянута в конфликт.

– Румыния находится в опасности быть использованной в качестве пространства для маневра западных держав, которые хотят использовать нас для опосредованной войны, сделать пешкой для действий Вашингтона против России. Я изо всех сил выступаю против втягивания Румынии в этот катастрофический сценарий.

На нашей стороне и подавляющее большинство румын, которые не хотят, чтобы их втягивали в войну ради Зеленского. Румынский народ не хочет конфликта с Россией, но политики-предатели, чтобы получить благословение Запада, предпринимают опасные шаги, такие как размещение войск НАТО на нашей территории и разрешение использовать румынские авиабазы для украинских самолетов.

В январе в российских соцсетях писали, что румынские истребители уже залетели в небо Украины.

– Новость не подтверждена, но она показывает уровень напряженности и тот факт, что эскалация войны может произойти в любой момент из-за привлечения сил НАТО.

Румыния находится на переднем крае, потому что Россия пообещала нанести удары по авиабазам, с которых будут взлетать истребители для ударов по российским силам. В этот конфликт нас втягивают в течение двух лет. Но мы выйдем из него полностью уничтоженными, точно так же, как Украина. НАТО будет сражаться до последнего румына, чтобы защитить Украину!

Американские базы и войска НАТО дислоцированы на территории нашей страны, как если бы мы были колонией, оккупированным государством. В течение двух лет я вела дипломатическую борьбу, чтобы не допустить вступления Румынии в войну. Если мне понадобится защитить свой народ от самоубийственного акта политиков-предателей, я поеду в Москву, несмотря на опасности и неблагоприятные последствия для меня.

Вы заявляли, что президентство Майи Санду несет угрозу не только Молдове, но и Румынии. Почему?

– Майя Санду, которую координируют Соросы (отец и сын), способна втянуть Румынию в конфликт, основываясь на очень прочных связях, существующих между Румынией и Молдовой. Я выступаю за тесное сотрудничество с Молдовой и даже за восстановление Великой Румынии путем объединения с Молдовой, но не ради игр Вашингтона и Брюсселя, а, наоборот: для создания здесь пространства нейтралитета и развития нормальных отношений и сотрудничества с Россией и другими странами.

Надо держаться подальше от конфликта, в который Зеленский хочет вовлечь нас. Майя Санду – это инструмент, с помощью которого Сорос и американское глубинное государство могут подтолкнуть Румынию к войне под предлогом поддержки Молдовы. Я хочу, чтобы Румыния стала балканской Швейцарией, создав полюс нейтралитета в регионе и обеспечив экономические и дипломатические связи между Востоком и Западом.

Вы внесли в парламент законопроект о выходе Бухареста из соглашения о добрососедстве с Украиной и воссоединении Румынии с иконными румынскими землями, подконтрольными сейчас Украине. Насколько реально, что такие решения будут приняты?

– Я публично говорила и повторяю это здесь, что Украина уже проиграла войну, отсюда отчаянное стремление Зеленского втянуть в конфликт другие государства. Украина – неуправляемое и несостоявшееся государство, живущее на чужие деньги и, на мой взгляд, государство, искусственно созданное путем аннексии территорий, которые никогда юридически ей не принадлежали. Без западных денег Украина обанкротится. Когда Киев признает, что он проиграл, румынским территориям придет время вернуться домой. Историческим землям Румынии нечего искать под властью обанкротившегося руководства, которое посылает своих граждан, включая этнических румын, умирать за иностранные интересы.

Какой будет судьба Приднестровья в случае объединения Румынии и Молдовы,?

Приднестровье представляет собой новое яблоко раздора между Восточным и Западным блоками и возможный новый очаг конфликта прямо вокруг Румынии. Если к этому району не относиться внимательно, он может втянуть Молдову, а затем и Румынию в войну. Таким образом, Украина получит столь желанное участие НАТО и ЕС в войне, которую она уже проиграла.

Когда Молдова оказывает давление на Приднестровье, она действует по указке Запада. Решение, которое я предлагаю, заключается в деэскалации ситуации и возвращении к формату переговоров 5+2. Молдова хочет вывести Россию из этого формата, но Россия имеет право вмешаться. Аналогичная ситуация имеет место и в Гагаузии. Молдова играет здесь роль провокатора, потому что Майя Санду выполняет приказы Сороса

Вас внесли в базу скандального украинского сайта «Миротворец». Поступали ли вам угрозы с Украины?

– Сразу после запроса о возвращении румынских земель в Украине я получила невыразимо оскорбительные угрозы на свой телефон. Угрожали даже убийством. За моей машиной в течение нескольких недель следили автомобили с украинскими номерами, а их водители безостановочно снимали видео. Мне даже посоветовали обратиться за официальной защитой в румынское государственное учреждение, но я отказалась. За мной следят и без моего согласия. Однажды в 12 километрах от границы с Украиной меня остановила машина румынских спецслужб, которые посоветовали мне не ехать дальше, потому что был риск стрельбы с украинской стороны.

Говорят из-за вас президент Украины отменил свое выступление в румынском парламенте. Чем вы его напугали?

– Я напомнила Зеленскому, как он издевается над этническими румынами в Украине, и сказала, что мы хотим вернуть наши территории. Ему некуда было деваться, и он бежал из румынского парламента. Благодаря моей решительной позиции румынский парламент стал единственным в мире, где Зеленский хотел, но не смог выступить.

Его остановила и выгнала самая влиятельная женщина-политик в мире. Когда президент другого государства приходит в ваш национальный парламент с явным намерением втянуть вашу страну в свою абсурдную войну, у вас нет другого выбора.

Зеленский оскорбляет и убивает румын на Украине, использует Румынию как колонизированное государство в своих интересах, разоряет наших фермеров, ввозит генетически модифицированное зерно, которое наносит ущерб окружающей среде, здоровью румын. Украинские партии контрабандных наркотиков ввозятся в Румынию на невиданном ранее уровне.

Ваша партия SOS Romania сотрудничает с сербской партией Заветници. Какой вы видите судьбу Косово.

– Я защищала территориальную целостность Сербии точно так же, как я защищаю территориальную целостность Румынии. Румыны и сербы – православные братья и сестры, несмотря на то, что евроатлантические державы хотят разделить нас.

Я подтвердила и в парламенте Румынии, и в парламенте Сербии, и в сербской прессе неоспоримую истину: Косово – это Сербия. Сербия подвергается нападкам за свою независимость от диктата Запада и за то, что не позволила втянуть себя в игру с ненужными санкциями против России. Мы боремся за то, чтобы Румыния продолжала не признавать отделение Косово от Сербии и признание его как государства.

Вы заявляете, что не поддерживаете Кремль, но все-таки посещали прием в российском посольстве уже после начала конфликта на Украине. Вы таким образом эпатируете политических противников в Румынии?

– Я поддерживаю румынский народ и интересы Румынии. С этой целью я отправилась в российское посольство. Я хотела показать, что румынский народ хочет мира и не согласен с вероломным политическим классом, который выполняет приказы из-за рубежа. У меня хватило смелости пойти против течения, потому что правда дороже моего личного комфорта или безопасности.

И время показало, что я была права: мои дипломатические усилия по удержанию Румынии от вступления в войну производят эффект. При необходимости я отправлюсь в Москву защищать мир, несмотря на последствия, которые меня ожидают.

На меня заведены уголовные дела по обвинению в государственной измене, потому что я ходила на официальные приемы посольства России в Румынии. Если ценой поддержания мира в Румынии будет мое несправедливое осуждение, я пойду на этот риск, для меня будет честью сесть в тюрьму за интересы Румынии и румынского народа.

Мы желаем вам победы на президентских выборах. Как вы сами оцениваете свои шансы?

Большое вам спасибо за вашу поддержку! Румыны устали от партий, которые находятся у власти уже 34 года и готовы втянуть нас в войну, чтобы сохранить свои места. Есть оплаченные правящими партиями опросы, согласно которым кандидат от нашей партии занимает третье место на президентских выборах. В реальных же опросах у меня результат больше. По этой причине партия S.O.S. Romania и моя семья в последние недели подверглись жестоким нападкам. Но я стойкая, потому что на моей стороне румынский народ, а вера в Бога укрепляет меня и дает мужество идти до конца.