Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бывший главный переговорщик по евроинтеграции Румынии Василе Пушкаш будет помогать молдавским властям готовиться к переговорам о вступлении в ЕС, сообщил в интервью Europa Liberă советник Министерства иностранных дел Игорь Захаров.

В сентябре Пушкаш проведет тренинги для ряда министров и других госслужащих Молдовы.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

В 2000-2004 гг. Пушкаш был министром-делегатом в правительстве Румынии и главным переговорщиком Бухареста с ЕС. При его координации Румыния завершила все переговорные этапы к 17 декабря 2004 г., и на основе полученных результатов 25 апреля 2005 г. президент Траян Бэсеску подписал договор об отказе от суверенитета Румынии в пользу ЕС.

По его советника главы МИДЕИ Игоря Захарова, вся административная архитектура правительства РМ сейчас ориентирована на решение вопросов, которые позволят открыть переговоры с ЕС этой осенью.

«Мы пытаемся укрепить потенциал, привлекая в МИДЕИ, а также в другие министерства на целевые должности людей, которые занимались бы вопросами евроинтеграции», – сказал чиновник.

В октябре этого года Еврокомиссия опубликует свой окончательный отчет о том, как Молдова выполнила девять условий, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС, которые получила год назад, при предоставлении ей статуса страны-кандидата.

Сегодня уже никто не скрывает, что выполнение всех условий Молдовы для евроинтеграции нереально. Страны «Старой Европы», в силу проблем с миграцией, крайне настороженно относятся к процессу расширения: даже странам-членам ЕС и НАТО, Румынии и Болгарии, было в очередной раз отказано в присоединении к Шенгенскому пространству.

Тем не менее, появление при правительстве Молдовы советника, помогавшего сдавать суверенитет Румынии чиновникам из Брюсселя (вследствие чего в Румынии всё больше и больше недовольных) свидетельствует о том, что молдавские власти освоились со своим колониальным статусом.