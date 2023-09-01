«Румынский язык надо навязывать» – молдавский политик

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В Молдове следует принудительно насаждать румынский язык.

Об этом написал экс-депутат парламента Молдовы от проевропейского блока ACUM Александр Слусарь в своём посте, посвящённом Дню румынского языка 31 августа.

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«К сожалению, румынский язык не является полноправным хозяином в Республике Молдова» – считает Слусарь.

По его словам, в Молдове «не хватает уважения к единственному государственному языку».

«Я вам это говорю со всей уверенностью как гражданин русской национальности», – написал Слусарь пост на румынском языке.

По мнению экс-депутата, необходима иная политика по продвижению румынского языка в официальной сфере.

«За два года при одновременном применении методов навязывания и стимулирования ситуацию можно радикально изменить. Нам не нужен перевод всех официальных документов на другой язык и конфуз с депутатами парламента, которые сидят в наушниках, потому что даже не понимают официального языка государства, в котором живут», – добавил политик.

Слусарь был один из создателей платформы «ДА» под руководством Андрея Нэстасе. Он заявляет, что является русским по национальности, при этом День Победы 9 Мая не празднует, потому что один из его дедов воевал в румынской армии при нацистском режиме Иона Антонеску.

31 августа 1989 года Верховный совет Молдавской ССР под воздействием националистического Народного фронта принял «Закон о функционировании языков на территории Молдавской ССР».

Единственным государственным языком на территории советской республики был признан «молдавский язык, идентичный румынскому». Русский язык получил статус «языка межнационального общения на территории СССР».

Принятие этого закона вызвало общереспубликанскую забастовку в трудовых коллективах страны. Впоследствии Объединённый совет трудовых коллективов стал одним из организаторов проведения первого съезда депутатов всех уровней восточных районов республики в Тирасполе 2 сентября 1990 года, провозгласившего создание Приднестровской Молдавской АССР в составе Советского Союза.