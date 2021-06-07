07.06.2021, Москва, Елена Острякова
 
Выборы, Дзен, Колониальная демократия, Молдова, Политика, Приднестровье, Румыния, США
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Румынско-американская агентура Санду устроила несанкционированную осаду ЦИК

Сторонники прозападного президента Молдовы Майи Санду провели сегодня несанкционированный митинг перед зданием ЦИК страны....

Сторонники прозападного президента Молдовы Майи Санду провели сегодня несанкционированный митинг перед зданием ЦИК страны. Участники акции, державшие в руках помимо партийных флаги Румынии и Евросоюза, перекрыли движение транспорта на улице.

Поводом для протестов стало нежелание ЦИК увеличивать количество избирательных участков за рубежом на предстоящих внеочередных парламентских выборах. Речь идет, прежде всего, о странах ЕС.

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В прошлом году Майя Санду стала президентом именно благодаря голосам молдавской диаспоры. Однако Молдова – парламентская республика и, чтобы установить в ней полный контроль, любая политическая сила должна иметь большинство в органе представительной власти.

По молдавским законам, избиратели за рубежом должны были за полтора месяца зарегистрироваться. Желающих оказалось более 100 тысяч, из них в России – всего 7,3 тыс, хотя работает в нашей стране полмиллиона молдаван. В президентских выборах приняло участие 60 тысяч молдаван, проживающих за рубежом. Они составили 16% от всех голосовавших. Несмотря на пандемию и локдауны в Европе, им разрешили беспрепятственно выстраиваться в очереди и толпиться у посольств.

На парламентских выборах ЦИК решила сохранить то же количество зарубежных участков – 139, хотя молдавский МИД предлагал открыть 190 пунктов. При этом Центральная избирательная комиссия открывает два дополнительных участка для приднестровских избирателей, в том числе и в городе Бендеры (в ПМР 235 тысяч обладателей молдавских паспортов).


Служба информации и безопасности, подчиненная  Санду, видит угрозу для нацбезопасности в открытии избирательных участков в Бендерах.  По мнению СИБ, «риски заключаются в решении разместить три избирательных участка в населенных пунктах с усиленным режимом безопасности, не контролируемых конституционными властями Республики Молдова с невозможностью вмешательства в случае возможных происшествий».  СИБ считает, что «перечисленные ситуации создают обстоятельства для фальсификации результатов голосования на данных избирательных участках».

На прошлогодних президентских выборах сторонники Санду блокировали границу и запугивали приднестровцев, направляющихся на участки.

И.о. премьера Аурелиу Чокой раскритиковал решение ЦИК и выразил недоумение тем, что она «не учла рекомендации посольств», имея ввиду, видимо, главное посольство в Кишиневе – американское. Возглавляющий его Дерек Хоган лично инструктировал членов ЦИК, как проводить выборы.

Секретарь ЦИК Максим Лебединский жалуется на давление.

«На меня оказывают давление из-за решения, которое я принял, из-за того, что я делал свою работу, согласно закону. Именно эти партии давят на меня. Более того, мне угрожают, что, если я не изменю свое мнение, то столкнусь с последствиями», – сказал Лебединский.

Молдавская диаспора в Европе неуклонно растет: 30-35 тыс молдаван ежегодно уезжают туда в поисках работы. В ЕС их активно окучивают специально созданные «общественные организации». По подсчетам специалистов, на предстоящих парламентских выборах каждый пятый голос будут подан из-за рубежа.

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