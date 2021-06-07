Румынско-американская агентура Санду устроила несанкционированную осаду ЦИК

07.06.2021, Москва, Елена Острякова

Сторонники прозападного президента Молдовы Майи Санду провели сегодня несанкционированный митинг перед зданием ЦИК страны. Участники акции, державшие в руках помимо партийных флаги Румынии и Евросоюза, перекрыли движение транспорта на улице.

Поводом для протестов стало нежелание ЦИК увеличивать количество избирательных участков за рубежом на предстоящих внеочередных парламентских выборах. Речь идет, прежде всего, о странах ЕС.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

В прошлом году Майя Санду стала президентом именно благодаря голосам молдавской диаспоры. Однако Молдова – парламентская республика и, чтобы установить в ней полный контроль, любая политическая сила должна иметь большинство в органе представительной власти.

По молдавским законам, избиратели за рубежом должны были за полтора месяца зарегистрироваться. Желающих оказалось более 100 тысяч, из них в России – всего 7,3 тыс, хотя работает в нашей стране полмиллиона молдаван. В президентских выборах приняло участие 60 тысяч молдаван, проживающих за рубежом. Они составили 16% от всех голосовавших. Несмотря на пандемию и локдауны в Европе, им разрешили беспрепятственно выстраиваться в очереди и толпиться у посольств.

На парламентских выборах ЦИК решила сохранить то же количество зарубежных участков – 139, хотя молдавский МИД предлагал открыть 190 пунктов. При этом Центральная избирательная комиссия открывает два дополнительных участка для приднестровских избирателей, в том числе и в городе Бендеры (в ПМР 235 тысяч обладателей молдавских паспортов).

Служба информации и безопасности, подчиненная Санду, видит угрозу для нацбезопасности в открытии избирательных участков в Бендерах. По мнению СИБ, «риски заключаются в решении разместить три избирательных участка в населенных пунктах с усиленным режимом безопасности, не контролируемых конституционными властями Республики Молдова с невозможностью вмешательства в случае возможных происшествий». СИБ считает, что «перечисленные ситуации создают обстоятельства для фальсификации результатов голосования на данных избирательных участках».

На прошлогодних президентских выборах сторонники Санду блокировали границу и запугивали приднестровцев, направляющихся на участки.

И.о. премьера Аурелиу Чокой раскритиковал решение ЦИК и выразил недоумение тем, что она «не учла рекомендации посольств», имея ввиду, видимо, главное посольство в Кишиневе – американское. Возглавляющий его Дерек Хоган лично инструктировал членов ЦИК, как проводить выборы.

Секретарь ЦИК Максим Лебединский жалуется на давление.

«На меня оказывают давление из-за решения, которое я принял, из-за того, что я делал свою работу, согласно закону. Именно эти партии давят на меня. Более того, мне угрожают, что, если я не изменю свое мнение, то столкнусь с последствиями», – сказал Лебединский.

Молдавская диаспора в Европе неуклонно растет: 30-35 тыс молдаван ежегодно уезжают туда в поисках работы. В ЕС их активно окучивают специально созданные «общественные организации». По подсчетам специалистов, на предстоящих парламентских выборах каждый пятый голос будут подан из-за рубежа.