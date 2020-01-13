13.01.2020, Москва, Елена Острякова
 
economics, Молдова, Общество, Политика, Россия, Румыния, Украина
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Румынско-молдавский трубопровод-призрак так и не материализовался

Газопровод Яссы – Унгены – Кишинев, который ушедшее в отставку либеральное правительство Майи Санду собиралось использовать как альтернативу поставкам газа из России, не будет построен в этом году.

Об этом сообщает NOI.md, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Компания Transgaz изменила сроки строительства. Если ранее указанным сроком был конец 2019 года, то сейчас речь идет уже о 2021 годе.

Трубопровод превратился в долгострой. Еще в 2013 году власти Румынии торжественно докладывали о начале его румынской части, однако выяснилось, что после телесъемки все материалы были вывезены и работы не велись.

В 2014 году газопровод был с помпой «открыт», но в августе 2019-го министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску заявил, что работы по строительству этого газопровода ведутся на семи участках одновременно, скоро на стройплощадки доставят и газовые трубы.

Отметим, что новое правительство Молдовы в дни, когда транзит через территорию Украины был под вопросом, в качестве альтернативы рассматривала поставки того же российского газа, только через Трансбалканский газопровод, который после запуска «Турецкого потока» начал работать в реверсном режиме.

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