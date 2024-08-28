«Румынскому сапогу нечего делать в Яссах – древней столице Молдавии» – российский историк призвал к разделу Румынии

Алексей Логофет.  
28.08.2024 16:12
  (Мск) , Кишинев
Просмотров: 401
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Молдова, Общество, Политика, Россия, Румыния, Спецоперация


Раздел Румынии между Молдавией и Венгрией – лучший ответ на антироссийский проект Великой Румынии.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский историк, заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин.

Раздел Румынии между Молдавией и Венгрией – лучший ответ на антироссийский проект Великой Румынии....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Он раскритиковал распространённую с 90-х годов в российских кругах идею: румыны забирают Молдову, а России отходит Приднестровье. По словам Шишкина, стратегический курс Бухареста на построение «Великой Румынии» был, есть и всегда будет как антироссийским, так и антимолдавским.

«Территорию современной Молдовы освободил от турецкого ига и включил в состав России Кутузов в 1812 г., а в 1940 г. Сталин освободил ее от румынской оккупации (1918-1940) и вернул в состав СССР. Главное, что для румын Приднестровье, как и, на минуточку, Одесская область – это «исконные» земли Великой Румынии. «Проглотив» Молдову, они не успокоятся.

К тому же Румынии нет никакой нужды заключать соглашение о разделе территорий с Россией, подобно тому, как Польше или Венгрии о разделе Украины. Не от решения Москвы с 1991 г. зависело и пока еще зависит кому владеть этими территориями», – отметил историк.

По мнению Игоря Шишкина, после успешного завершения специальной военной операции России следует «поддержать устремления братского молдавского народа восстановить свое единство – вернуть уже полтора века оккупированную Румынией территорию западной Молдавии».

«Румынскому сапогу нечего делать в Яссах, древней столице Молдавии. Как, кстати, ему нечего делать и в венгерской Трансильвании. Раздел Румынии между Молдавией и Венгрией – лучший ответ на антироссийский проект Великой Румынии», – заключил российский историк.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть