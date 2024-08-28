«Румынскому сапогу нечего делать в Яссах – древней столице Молдавии» – российский историк призвал к разделу Румынии

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Раздел Румынии между Молдавией и Венгрией – лучший ответ на антироссийский проект Великой Румынии.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский историк, заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин.

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Он раскритиковал распространённую с 90-х годов в российских кругах идею: румыны забирают Молдову, а России отходит Приднестровье. По словам Шишкина, стратегический курс Бухареста на построение «Великой Румынии» был, есть и всегда будет как антироссийским, так и антимолдавским.

«Территорию современной Молдовы освободил от турецкого ига и включил в состав России Кутузов в 1812 г., а в 1940 г. Сталин освободил ее от румынской оккупации (1918-1940) и вернул в состав СССР. Главное, что для румын Приднестровье, как и, на минуточку, Одесская область – это «исконные» земли Великой Румынии. «Проглотив» Молдову, они не успокоятся. К тому же Румынии нет никакой нужды заключать соглашение о разделе территорий с Россией, подобно тому, как Польше или Венгрии о разделе Украины. Не от решения Москвы с 1991 г. зависело и пока еще зависит кому владеть этими территориями», – отметил историк.

По мнению Игоря Шишкина, после успешного завершения специальной военной операции России следует «поддержать устремления братского молдавского народа восстановить свое единство – вернуть уже полтора века оккупированную Румынией территорию западной Молдавии».

«Румынскому сапогу нечего делать в Яссах, древней столице Молдавии. Как, кстати, ему нечего делать и в венгерской Трансильвании. Раздел Румынии между Молдавией и Венгрией – лучший ответ на антироссийский проект Великой Румынии», – заключил российский историк.