27.08.2018, Киев, Максим Карпенко
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ЕС, Закарпатье, Украина

Румыны и венгры готовятся оттяпать по куску от Украины



Украина стоит на грани развала, вот-вот от страны отделится еще и Закарпатье, а венгерское руководство уже переименовывает улицы украинских городов на своих картах.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявил экс-боевик АТО Илья Кива, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Украине политическая ситуация, экономическая ситуация, она не просто вялая и нестабильная, она фактически отсутствует… При таком политическом направлении мы потеряем Закарпатье, потому что, поверьте мне, там они скоро проведут референдум. Венгры сидят и смотрят, и уже, наверное, улицы переименовали в Черновицкой, Закарпатской областях. Румыны занимаются тем же самым. При такой политике мы потеряем страну, не только Донбасс, а и Западную Украину. И в этом направлении все делается.

Сегодня, действительно, идет отток работоспособного населения в Европу и фактически сопротивляться некому и это приведет к полному уничтожению нашей страны», – заявил Кива.

Ранее Кива в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что Польша и Венгрия хотят забрать у Украины свои исторические территории.  

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