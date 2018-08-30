30.08.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Транспорт, Украина, Энергетика
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Румыны хотят делать деньги на поставках газа Украине



Румынская газотранспортная компания Transgaz заявила о своем желании построить в Украине третью сетевую точку, станет новой веткой газопровода от Гереешть в Румынии в Серет на границе с Украиной, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает издание Рrofit.ro.

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Общий объем инвестиций оценивается в 125 млн евро, а срок ввода в эксплуатацию – 7 лет.

Это может рассматриваться как поиск альтернатив для трубопровода Болгария-Румыния-Венгрия-Австрия (BRUA) для экспорта газа с месторождений Черного моря.

Проект пока находится на ранней стадии. В следующем году планируется завершить экономические и технические расчеты.

Между тем, в правительстве Владимира Гройсмана прогнозируют уменьшение потребления газа в Украине на 5 млрд кубов до 2022 года.

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