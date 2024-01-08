Румыны круглосуточно строят трассу, которая даст Украине доступ к портам

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Румыния строит автомобильную магистраль, которая даст Украине доступ к румынским портам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает портал Interia Wydarzenia

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«Румыния строит новую автомагистраль, которая приведет к границе с Украиной. Она призвана обеспечить Украине доступ к румынским портам, минуя, в том числе, Польшу», – говорится в материале.

Строительные работы продолжаются круглосуточно, в ходе работ задействованы тысячи сотрудников и сотни единиц техники.

Указывается, что магистраль в будущем должна «стать новым транспортным коридором для Украины»

«Как только дорога будет введена в эксплуатацию, Украина получит доступ к румынским портам. Она также сможет служить новым транспортным коридором в страны Евросоюза с учетом блокады транспортировки украинской продукции через Польшу, Венгрию и Словакию , – в свою очередь пишет «Одесский журнал».