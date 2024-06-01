Румыны недовольны языковым законодательством Украины

Все меньше и меньше этнических румын из Черновицкой области Украины могут учиться в школах с румынским языком обучения. Одна из причин – реализация обескураживающей политики в сфере образования румын на Украине, сообщает TVR Moldova.

Сдача экзамена на степень бакалавра по языкам меньшинств была одной из ключевых тем, обсуждавшихся в эти дни на встрече народных адвокатов Румынии и Украины. Организатором мероприятия выступил Черновицкий национальный университет.

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На встрече было предложено пересмотреть закон и указать, что обучение на языке меньшинств должно осуществляться не на уровне класса, а в школах с преподаванием на румынском языке, как это было до 2017 года. Также было предложено ввести экзамен на степень бакалавра на языках меньшинств, соответственно, на румынском языке.

«Когда идут занятия по украинскому языку в параллельных классах, один с преподаванием на украинском и один с преподаванием на румынском языке, когда не будет достаточно детей для открытия класса, конечно, приоритет будет у класса с украинским языком преподавания. И так постепенно мы потеряем образование на румынском языке», – говорит заведующая кафедрой румынской и классической филологии Черновицкого университета Кристина Паладян.

В начале 90-х годов на Украине действовало более 130 школ с преподаванием на румынском языке. Сегодня их осталось всего 76, и они подчиняются новому законодательству об образовании. Румынская община Украины обратилась в институт Народного адвоката Украины и Румынии с просьбой вмешаться в вопрос сохранения школ с преподаванием на румынском языке.

В феврале Верховная рада Украины, подчиняясь рекомендации Совета Европы отменила положения законодательства, которые требовали в школах с обучением на языке меньшинств, в том числе на румынском языке, постепенно вводить преподавание основных предметов на украинском языке – с 20% общего учебного времени в 5-м классе до 60% в 11 классе. Русского языка эти изменения не коснулись, поскольку, по словам спикера Рады Романа Стефанчука, на Украине «нет и не может быть русского национального меньшинства». Русскоязычное население Украины, по его словам – это «украинцы, русифицированные Россией».