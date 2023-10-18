Румыны оказались первыми в очереди на разграбление Украины

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В Бухаресте состоялся Форум «Восстановление Украины», организованный под «высоким патронажем» премьер-министров Украины и Румынии.

В числе организаторов – двусторонняя румыно-украинская торговая палата, посольство Украины в Румынии, Институт дипломатии и прав человека США, Румынская ассоциацией производителей военной техники (ПАТРОМИЛ) и Центром новой стратегии, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Реконструкция Украины может стать одним из амбициозных проектов, с которого можно начать восстановление мира, в котором мы живем, мира, который все больше кажется миром разделения и “разделения”. Это может быть процесс, в котором Европейский Союз вместе со всеми государствами и международными организациями, заинтересованными в поддержке демократии и мира в этом регионе Европы, но не только, коагулирует усилия, творческий подход и, что не менее важно, средства, чтобы все украинское общество стало устойчивым, конкурентоспособным, в соответствии с фундаментальными демократическими ценностями», – заявил председатель комиссии Сената по иностранным делам Василе Дынку.

По его словам, этот процесс восстановления уникален и начинается в то время, когда российская агрессия продолжает “создавать руины и уносить человеческие жизни”.

«Но самое главное во всем этом процессе – создать доверие к восстановлению Украины, а главной задачей будет завоевание доверия частного сектора, потому что я верю, что только частный бизнес сможет по-настоящему восстановить Украину и украинский народ – общество с украинским народом. Украина может положиться на Румынию в этом процессе восстановления, а также в поддержке ее усилий по вступлению страны в Европейский Союз и НАТО», – сказал Василе Дынку.

В Румынии открыто презирают Украину и её бесславного лидера Зеленского, что наглядно показал его неудавшийся визит в румынский парламент. Однако, когда речь идёт о перспективе наварить руки на окончательном разграблении страны под соусом её «восстановления», как это уже произошло в Афганистане и других точках мира, Бухарест предсказуемо оказался первым в очереди.