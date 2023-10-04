Румыны: «В случае нападения России Фокшанские ворота падут в течение 24 часов»

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Фокшанские ворота столь же уязвимы для потенциальной российской агрессии, как и Сувалкский коридор в Северной Европе.

Об этом порталу defenseromania.ro, пишущему по вопросам безопасности и военной стратегии, заявил бывший командир Многонациональной бригады в Юго-Восточной Европе румынский генерал запаса Вирджил Бэлэчану, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фокшанские ворота» – это участок земли, который простирается на территории 4 румынских уездов — Вранча, Галац, Брэила и Бузэу и расположен на юге восточной оперативной зоны Румынии. Этот участок прилегает к южной границе Республики Молдова по реке Прут. Три года назад румынский аналитический центр CEPA проанализировал сценарий российского нападения и пришёл к неутешительному выводу, что в течение 24 часов «Фокшанские ворота» падут из-за отсутствия инфраструктуры в Румынии.

Генерал запаса Бэлэчану несколько раз заявлял, что НАТО должно относиться к Фокшанским воротам так же важно, как и к Сувалкскому коридору, представляющему собой малонаселённый участок на границе Литвы и Польши, расположенный между Белоруссией и Калининградской областью России.

Этот коридор имеет решающее стратегическое значение, поскольку его оккупация Россией изолирует страны Балтии от остальной части НАТО в случае возможного военного конфликта, говорится в публикации на румынском сайте.

«Фокшанские ворота не только открывают путь в столицу Румынии, в Бухарест, но и открывают Дунайский коридор. Фокшанские ворота связаны с устьем Дуная, это две очень важные цели, которые мы должны принять во внимание», – заявляет генерал Бэлэчану.

Он также заявил, что причиной того, что Фокшанские ворота не были защищены во время Второй мировой войны, является политический акт от 23 августа 1944 года [свержение гитлеровского союзника Иона Антонеску и переход короля Михая I на сторону антигитлеровской коалиции вследствие успешного проведения советскими войсками Ясско-Кишинёвской операции]. В то же время война на Украине еще раз демонстрирует актуальность сосредоточения на важных географических объектах.

«Конечно, говорят мои коллеги, защита Фокшанских ворот — настолько устаревшее дело, что оно не было реализовано даже во время Второй мировой войны. Но тогда это не было реализовано, потому что был момент 23 августа 1944 года. Но сильные глубинные группировки должны быть подготовлены к обороне, даже если речь снова не идет о строительстве фортификационной системы. Как украинцы, так и россияне доказывают нам, что сопротивление осуществляется по важным географическим объектам», – заключил бывший командир Многонациональной бригады из Юго-Восточной Европы.