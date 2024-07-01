Румыны вознамерились превратить ОБСЕ в очередной антироссийский таран

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Глава Сената Румынии Николае Чукэ призвал страны ОБСЕ поддержать не только Украину, но и Молдову, которая подвергается «дезинформации, манипуляции и пропаганде» со стороны России.

Об этом он заявил с трибуны Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Бухаресте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Хочу подчеркнуть важность укрепления международной поддержки Молдовы. Война ведется не только на поле боя, но и на поле дезинформации, манипуляций и пропаганды, которые подпитывают язык ненависти, экстремизм и радикализм», – вещал Чукэ.

Отметим, что «язык ненависти, экстремизм и радикализм» свойственен как раз президенту Молдовы Майе Санду и её активным сторонникам, таким как депутат от правящей партии «Действие и солидарность» Оазу Нантой, от высказываний которого в шоке даже собственные однопартийцы.

Между тем глава румынского Сената подчеркнул, что «нынешний год может стать решающим, как для войны на Украине, так и для будущего демократии и международного порядка».

«Любая наша нерешительность может означать затягивание конфликта на Украине, усиление угрозы в Черноморском регионе, плюс серьезные последствия для безопасности, экономики и социальной сферы всего континента. Вот, почему мы должны помочь Украине сейчас, всеми силами, не просто защитить себя, а выиграть войну и освободить свою территорию», – призывает председатель Сената Румынии.

Румынские власти не разрешили делегациям России и Белоруссии участвовать в заседании, сославшись на то, что они якобы «активно и преднамеренно подрывают безопасность в Европе».

«Прошло два с половиной года с тех пор, как Россия вторглась на Украину. Всего в нескольких сотнях километров от нас идет война. Власти Румынии приняли решение не допускать делегации из России и Белоруссии к участию в ассамблее. Наша миссия – безопасность и сотрудничество. Мы не можем закрывать глаза на то, что кто-то нарушает наши основные правила и принципы», – объявил Николае Чукэ при открытии сессии в Бухаресте.

Ранее в Госдуму Российской Федерации было внесено предложение о приостановке работы России в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Профильный комитет по международным делам Совета Федерации РФ единогласно поддержал эту инициативу.