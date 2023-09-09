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Румыния должна взять на себя ведущую роль в процессе восстановления Украины. С таким мнением выступил румынский сенатор Мариус-Александру Дунка, руководитель областной организации правящей Социал-демократической партии, в ходе обсуждения с премьер-министром Марчелом Чолаку итогов прошедшего в Бухаресте саммита стран Центральной и Восточной Европы «Инициатива трёх морей».

Об этом сообщает портал newsbv.ro., передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы твердо полны решимости внести свой вклад в развитие Украины после окончания войны. У нас есть необходимый опыт, чтобы играть центральную роль в проектах инфраструктуры, энергетики и цифровизации, которые будут способствовать восстановлению этой страны», – вещал Мариус-Александру Дунка.

Он обратил внимание на “важное географическое положение Румынии”, прибрежного государства на Дунае и Черном море, которое предлагает “значительные возможности для развития инфраструктуры, энергетики и цифровизации на благо всего региона”.

«Стабильность, которую Румыния привносит в регион, является фундаментальным элементом в создании условий, способствующих развитию и сотрудничеству между государствами, расположенными на Черном море и Дунае. Мы готовы активно участвовать в этом процессе и способствовать укреплению мира и процветания в регионе. Нам необходимо прагматично подходить к экономическому измерению Инициативы трех морей, в которой участвуют 13 стран и которая представляет собой рынок с населением 120 миллионов человек. Инвестиционный потенциал в сфере инфраструктуры, энергетики и цифровизации превышает 1 млрд евро, открывая большие возможности для регионального экономического развития. Румыния играет основополагающую роль в построении процветающего будущего для всех жителей этого региона», – разошёлся сенатор.

«Восстановление» оккупируемых Западом стран всегда предполагает разграбление их ресурсов и наживание на так называемых восстановительных программах. Свежий пример – Афганистан. Понимая, что «восстановители» так же собираются нагреть руки на «восстановлении» Украины – восточноевропейского Афганистана, живущие по соседству румыны вполне предсказуемо устремились первыми в очередь к вожделенному пирогу, не боясь даже местного «Талибана» с ножами и свастиками.