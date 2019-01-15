Румыны затеяли интригу против “Северного потока-2”

15.01.2019, Киев, Семен Дорошенко

Румыния, которая сейчас председательствует в Европейском союзе, будет пытаться заблокировать строительство российско-немецкого газопровода “Северный поток-2”. Для этого представители страны должны ускорить работу над соответствующими поправками, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает “Польское радио”.

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Сейчас группа сторонников изменений в законодательство ЕС насчитывает 10-11 стран.

Речь идет о поправках в газовую директиву ЕС, согласно которым на все газопроводы на территории Союза должны распространяться нормы европейского законодательства. Эти правки 15 января в Брюсселе рассмотрят эксперты из 28 стран содружества.

19 декабря в Сенате США представили проект резолюции с требованием к президенту Дональду Трампу противодействовать Российской Федерации на море и противостоять построению газопровода “Северный поток-2”.