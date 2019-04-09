Румыны ждут от Украины обьяснений- почему венгерский политик оказался невьездным

09.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

МИД Румынии обратился в посольство Украины в Бухаресте с просьбой разъяснить причины отказа главе Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) Хунору Келемену во въезде на Украину, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Сообщение об этом размещено во вторник на сайте румынского внешнеполитического ведомства.

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«МИД принял к сведению тот факт, что украинские власти не разрешили депутату Хунору Келемену пересечь венгерско-украинскую границу 6 апреля 2019 года, — указывается в сообщении. — Об этом инциденте депутат Хунор рассказал по телефону министру иностранных дел. МИД обратился в посольство Украины с просьбой информировать о мотивах решения».

В сообщении румынского МИД признали, что «административное решение о запрете доступа иностранных граждан на территорию Украины является в исключительном ведении украинских властей, а дипломатические миссии и консульства, аккредитованные в Украине, не имеют роли в этой процедуре. Подобные решения могут быть опротестованы судебным путем в украинских инстанциях только соответствующим лицом».

Напомним, как уже сообщал ПолитНавигатор, 6 апреля Хунор Келемен сообщил, что «без какого-либо ясного объяснения» ему не было позволено въехать в Украину, где он намеревался принять участие в торжествах в Ужгороде по случаю 30-летия основания Венгерского культурного союза на Закарпатской Украине. «Мне попросту сказали, что я не могу въехать в страну», — написал глава ДСВР в Facebook.

Госсекретарь венгерского МИД Тамаш Менцер назвал отказ украинских властей «неприемлемым».